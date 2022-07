WLAN frei verfügbar

Messelhausen. Die Stadt Lauda-Königshofen setzt sich für den Ausbau der öffentlichen Internet-Hotspots ein: Nun gibt es auch in Messelhausen kostenloses WLAN. Wer sich rund um den Baukeller und das Feuerwehrgerätehaus aufhält, kann zum Beispiel E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten verschicken, Internetseiten oder YouTube-Videos abrufen – auch wenn das mobile Datenguthaben bereits aufgebraucht ist oder der Netzanbieter keinen Empfang ermöglicht.

Nun überzeugte sich Bürgermeister Dr. Lukas Braun vom Angebot und brachte den Vertretern des Ortschaftsrats eine kleine Tafel mit, die darauf hinweist. Dorothee Walter begrüßte den gewählten Standort des WLAN-Senders. Schließlich werde der Baukeller gut genutzt. Auch der Ortsvorsteher biete dort Bürgersprechstunden an. Bei Feierlichkeiten sei es möglich, auf das Internet zuzugreifen, was bislang mangels Netzempfang nur sehr eingeschränkt möglich gewesen sei. Ortsvorsteher Christian Braun und sein Stellvertreter Werner Schmitt merkten an, dass das freie WLAN sogar bis hinunter zum Feuerwehrgerätehaus reiche. Dass in Kürze ein Tagungsraum für Fortbildungsmaßnahmen eingerichtet werde, sei eine weitere Aufwertung für das Gebäude. stv