„Wir sind eine absolute Live-Band“

Lauda. Wenn am 28. April um 20 Uhr das „Cécile Verny Quartet“ in der Reihe „Jazz in der Aula“ in der Aula des Martin-Schleyer-Gymnasiums auftritt, wissen Jazz-Fans sofort: Da kommt ein Quartett in die Weinstadt im Taubertal, das internationale Anerkennung besitzt.

Seit 1992 lebt die in Abidjan, der Hauptstadt der Elfenbeinküste geborene Sängerin in Freiburg im Breisgau. Ihre afrikanische Heimat verließ sie mit zwölf Jahren und lebte danach einige Jahre in Frankreich.

Obwohl sie nie Gesangsunterricht genossen hat, ist ihr Stimmrepertoire dennoch begeisternd. Ihre musikalische Heimat ist der Jazz. Doch immer wieder unternimmt sie unerschrocken und gekonnt Ausflüge zu Soul, Blues, Afro und Rock.

Ivorisch, französisch, weltoffen und doch stark verwurzelt in ihrer Wahlheimat Südbaden, so präsentiert sich die Sängerin zusammen mit ihren drei Instrumentalisten auf der Bühne.

Die FN hatten die Gelegenheit, im Vorfeld mit der vielgefragten Künstlerin zu sprechen.

Frau Verny, Sie kommen mit dem „Cécile Verny Quartet“ in die Aula des Martin-Schleyer-Gymnasiums. Wie kam es zu der Zusammenarbeit?

Cécile Verny: Mehrere Mitglieder des Kunstkreises und der Stadt hatten uns auf verschiedenen Plattformen gehört und gesehen. Der erste Kontakt war schnell aufgenommen, und wir fühlten uns alle gleich wohl und gut aufgehoben. Da fiel es nicht schwer, „Ja“ zu sagen.

Kannten Sie das Format „Jazz in der Aula“, das es ja schon seit über 45 Jahren gibt, bereits?

Verny: Nein, aber es ist beeindruckend, wenn sich eine Veranstaltungsreihe so lange am Markt behaupten kann. Das spricht für die Qualität der Veranstalter, aber auch für den Mut der Zuhörer, die sich gerne auf für sie unbekannte Gruppen und Solisten einlassen.

Der Jazz ist Ihre Heimat. Haben Sie als geborene Ivorerin einige Vorteile mit der Musik?

Antwort: Sicherlich lebt der Jazz von den Einflüssen der afrikanischen Ureinwohner und der Verschmelzung mit europäischen Tonfolgen. Doch der Jazz ist vielschichtig. Wir spielen weit mehr, als die bekannten Swing-Rhythmen. Unser Repertoire geht in alle Richtungen. Viele unserer Lieder sind selbst komponiert, und auch die Texte stammen überwiegend aus unseren Händen.

Das klingt interessant. Wie darf man sich das vorstellen – gibt es einen Kopf der Truppe, wie bei vielen anderen Combos – oder herrscht eher eine Art Gleichberechtigung?

Verny: Nein, bei uns ist jeder gleichgestellt. Einen echten Kopf haben wir nicht. Jeder von uns ist wichtig und beteiligt sich an der Findung neuer Stücke. Das merkt man auch auf unserer jüngsten CD, die 2019 herauskam. Auf „Of Moons and Dreams“ sind viele Eigenkompositionen von uns allen, weniger klassische Jazz-Themen. Und auf der Bühne gestatten wir allen Musikern, sich zu verwirklichen.

Jeder darf ein Solo spielen, wenn ihn danach ist. Wir sind eine absolute Live-Band.

Das mit dem Live war in den letzten Jahren etwas schwierig, oder?

Verny: Ja, da haben sie recht. Während Corona konnten wir überhaupt nicht auftreten. Wir haben zwar probiert, einige Konzerte live im Studio zu spielen, aber das Publikum hat gefehlt. Diese Interaktion mit dem Publikum, der Beifall oder die freudestrahlenden Gesichter, das hat uns gefehlt. Umso wichtiger ist es jetzt wieder nach draußen zu gehen und vor Publikum live zu spielen. Wir möchten den Menschen einen genussvollen Abend bieten.

Worauf dürfen sich die Besucher des Konzertes in Lauda freuen?

Verny: Wir werden viel von unserer letzten CD spielen, aber auch ältere Werke und einige Überraschungen einbauen. Die Zuhörer werden also voll auf ihre Kosten kommen. Durch die Corona-Zeit konnten die Stücke unserer letzten CD noch wachsen und vor allem reifen. Wir merken insgesamt, dass es uns viel Spaß macht, sie so zu spielen, wie aktuell. Das wird ein richtig schöner Abend werden, auf den wir uns sehr freuen, zumal es für uns das erste Mal ist, dass wir in Lauda-Königshofen sind. Vor neuen Orten zu spielen, motiviert uns zusätzlich.

Oft tragen Sie auf der Bühne selbstgeschneiderte Kleider. Entspannt Sie die Näherei nach den Auftritten?

Verny: Ja, neben meiner Vorliebe fürs Kochen ist Nähen meine große Leidenschaft. Meine Familie freut sich immer, wenn Mama kocht und wir alle zusammensitzen. Beim Nähen und Kochen kann ich wunderbar abschalten. Aber es kommen dabei auch neue Ideen für Stücke, die wir dann zusammen mit Bassist Bernd Heitzler, Pianist Andreas Eichinger und Schlagzeuger Lars Binder diskutieren und einüben.

Eine Frau und drei Männer, das ist mal eine Kombination im Jazz, die eher selten ist?

Verny: So selten ist das überhaupt nicht. Wobei wir als Quartett alle gleichberechtigt sind, Entscheidungen werden immer gemeinsam getroffen. Das hört man auf der Bühne, wir ergänzen uns wunderbar. Und wenn der Funke vom Publikum überspringt, kann es schon mal ein längeres Konzert werden. Da sind wir vollkommen frei und lassen unseren Gefühlen freien Lauf.