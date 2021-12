„Wir haben ein strukturelles Defizit“

Lauda-Königshofen. Den Haushaltsplan 2022 stellte Kämmerer Günter Haberkorn bei der Gemeinderatssitzung in der Stadthalle Lauda vor. „Die Lage ist von großer Unsicherheit geprägt wie selten zuvor“, so der Kämmerer bei seinen Erläuterungen. Er ging vor allem auf die Rahmenbedingungen ein, die auch die Stadt Lauda-Königshofen von Steuern und Finanzzuweisung abhängig machen. Der Aufschwung verlagere sich durch Corona in die Zukunft.

Der Ergebnishaushalt schließt mit Erträgen von 39 650 000 Euro und Aufwendungen von 40 760 000 Euro. Mit Blick auf Einnahmen und Allgemeine Zuwendungen betonte Haberkorn, dass man drei Millionen Euro mehr eingeplant habe, ebenso ein Plus von 250 000 Euro bei der Gewerbesteuer. „Trotzdem können wir keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen“, verwies er auf die fehlenden 1,1 Millionen Euro – zumal die Schlüsselzuweisungen 2022 geringer ausfallen als vor zwei Jahren. Aber er gehe davon aus, dass man in den kommenden Jahren einen ausgeglichenen Haushalt erwirtschafte.

Die benötigte Mindestzuführung wird mit 1,8 Millionen Euro deutlich überschritten. 2021 lag sie bei gerade 50 000 Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung bezifferte Haberkorn mit 940 Euro.

Im Finanzhaushalt werden an Einzahlungen 37 723 000 Euro aufgeführt, bei den Auszahlungen 35 903 000 Euro. Haberkorn sprach von einer Bruttoinvestitionsrate von 12,1 Millionen Euro bei einer Nettoneuverschuldung von 4,2 Millionen Euro. Die Investitionsrate setze ein deutliches Signal, war er mit Blick auf die Genehmigung des Haushalts zuversichtlich.

Zu euphorisch ist Haberkorn nicht. „Der finanzielle Spielraum wird enger“, so der Kämmerer. Deshalb gelte es weiterhin auf Sicht zu fahren. Er verwies darauf, dass mancher Ansatz bei den Investitionen auf Kante genäht sei. Daher bleibe es primäres Ziel der städtischen Finanzpolitik, das in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesene Investitionsvolumen und die daraus resultierende Kreditaufnahme auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Er dankte allen, wie auch Bürgermeister Lukas Braun, für die konstruktive Zusammenarbeit.

Die Fraktionen erinnerten bei ihren Stellungnahmen an den verstorbenen SPD/FB-Fraktionsvorsitzenden Siegfried Neumann, der für viele große Fußspuren hinterlässt.

Freie Bürgerliste

Einen Rückblick auf das Geleistete schickte der Fraktionsvorsitzende der Freien Bürgerliste (FBL), Reinhard Vollmer, seiner Haushaltsrede voraus. Weil man an die Grenzen der finanziellen Leistungsfähigkeit gestoßen war und aus eigener Kraft die geplanten Tilgungen nicht erwirtschaften konnte, musste eine weitere Konsolidierung her. Dass man trotzdem das Baugebiet „Grötsch/Wallschloe“ in Königshofen endlich auf den Weg gebracht habe, freute ihn und er verwies auf eine mögliche Tiny-House-Siedlung. Ein „Herzenswunsch“ geht für die FBL mit dem Kita-Neubau in Königshofen in Erfüllung. Vollmer versprach den Gerlachsheimern, die Verkehrssituation wegen der Abfallaufbereitungsanlage im Blick zu behalten. „Der Verkehr muss überschaubar und zumutbar bleiben.“

„Der Haushaltsplan steht nochmals im Zeichen der Konsolidierung, die strukturell lange vor der Corona Krise erforderlich gewesen wäre“, so Vollmer. Vom Ziel eines ausgeglichenen Haushalts sei man weit entfernt. „Die Überlegung einer generationengerechten Haushaltsführung muss somit in Frage gestellt werden.“ Als dominierende Maßnahmen erwähnte er die Realschule, die Kita in Königshofen und die Sanierung der Becksteiner Straße. Bei der mittelfristigen Finanzplanung verwies er auf Fehlbeträge. Nicht besser sei es im Finanzhaushalt. Die Zahlen zeigten, dass „unsere eingeleitete Haushaltskonsolidierung noch lange nicht abgeschlossen ist“.

CDU

Vom „Spagat zwischen Sparen und Investieren“ sprach der CDU-Fraktionsvorsitzende Marco Hess. Er wollte bei aller Sparsamkeit den Zukunftskompass richtigstellen und die wichtigen Investitionen aufs Gleis setzen. „Wir wollen investieren und nicht nur verwalten“, so Hess. Mit Blick auf die Corona-Pandemie seien die Zukunftsvorhersagen volatiler denn je.

Man sei mit dem Volumen von rund 40 Millionen Euro auf einem Rekordniveau, aber nicht bei einem ausgeglichenen Haushalt. Eine unbegrenzte Verschuldung sei für die CDU nicht hinnehmbar, aber man brauche Spielräume für kluge, nachhaltige Investitionen und damit Wachstum für die Stadt. Viele Investitionen seien geschoben worden. Neben dem Umbau der Realschule und den Maßnahmen an den Kitas verwies er auch auf das in die Jahre gekommene Gebäude des Gymnasiums. Hochwasserschutz, Feuerwehrbedarfsplan und die Jugendvertretung waren für ihn weitere „Baustellen“. Wichtig waren ihm infrastrukturelle Herausforderungen wie die Realisierung der Bahnunterführung Nord und Verkehrsmaßnahmen in Unterbalbach und Königshofen. Und die CDU halte weiterhin an der Bürger-App fest.

„Der Haushalt skizziert die wesentlichen Herausforderungen, aber es bleibt in den kommenden Jahren noch viel zu tun“, so Hess. Dazu zählen für ihn auch die Erschließung bedarfsgerechter Bauplätze und Angebote für Familien.

SPD/FB

Als neuer Fraktionsvorsitzender von SPD/FB legte Jörg Aeckerle den Finger in die Wunde: Die bei der Klausur gefassten Beschlüsse und die erfreuliche Erhöhung der Gewerbesteuer bescherten zwar noch keinen ausgeglichenen Haushalt, aber es bestehe die Hoffnung, dass sich das geplante negative Ergebnis von 1,1 Millionen Euro im Laufe des Jahres mit gemeinsamer Anstrengung noch verbessern lasse. Aber: „Wir haben ein strukturelles Defizit“. Die Ausgaben stiegen schneller, als die Einnahmen sprudelten. Aeckerle mahnte eine Verbesserung der Rahmenbedingungen bei den Steuereinnahmen an und schlug eine Wirtschafts- und Stadtentwicklungsgesellschaft vor. Sie könne am Markt „flexibler agieren als der große Tanker Stadtverwaltung“.

Die Investitionen trage man mit. „Angesichts der knappen personellen Ressourcen in der Verwaltung sollte man sich auch nicht mehr vornehmen, als umgesetzt werden kann.“ Großen Handlungsbedarf sieht man beim Umbau der Realschule. „Die Schule wird seit 2016 hingehalten, der Druck ist groß.“ Positive Signale auch bei den Kitas, der Becksteiner Straße und den Sanierungsgebieten in Königshofen und am Bahnareal Lauda, verbunden mit dem Wunsch, Baulanderschließungsmaßnahmen anzugehen. Er freute sich, dass in fast allen Stadtteilen Maßnahmen geplant sind.

Aeckerle hatte für Bürgermeister Braun noch einen besonderen Dank: „Sie haben es in relativ kurzer Zeit geschafft, in der Vergangenheit verloren gegangenes Vertrauen in Bürgermeister und Verwaltung wiederherzustellen.“ dib