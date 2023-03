„Wir brauchen mehr Lehrkräfte“

Königshofen. „Wir brauchen dringend ausreichend Lehrkräfte, damit der Unterricht in jedem Fach für alle Kinder stattfinden kann. Wer Qualität stärken will, muss dafür sorgen, dass Unterricht überhaupt stattfindet“, betonte Jana Kolberg, Kreisvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), am Dienstag im Beisein von Lehrkräften aus Schulen des Main-Tauber-Kreises in Königshofen.

„Da es weniger Studienplätze als Bewerber gibt, werden seit Jahren viele junge Menschen besonders in den großen Mangelbereichen Grundschullehramt und Sonderpädagogik nicht zum Lehramtsstudium zugelassen. Die Studienplätze reichen bei Weitem nicht aus, um den Bedarf der nächsten 15 Jahre zu decken. Die Landesregierung tut nichts dafür, das Studium und den Vorbereitungsdienst zugänglicher und attraktiver zu machen, damit mehr junge Menschen das Studium und den Vorbereitungsdienst erfolgreich abschließen und eine Stelle in Baden-Württemberg annehmen“, so Ricarda Kaiser, stellvertretende GEW-Landesvorsitzende.

Die GEW schlägt als kurzfristige Maßnahme vor, die Altersermäßigung besser auszubauen, damit mehr Lehrkräfte bis zur Altersgrenze arbeiten können.„Unter den aktuell praktizierten Notlösungen leidet die Unterrichtsqualität und die Belastung der Lehrkräfte ist enorm. Baden-Württemberg ist beim Schüler-Lehrkräfte-Verhältnis an Grundschulen bundesweit auf dem letzten Platz und die Grundschule ist in Baden Württemberg die einzige Schulart, die keine einzige Stunde für zusätzliche Förderangebote erhält. Da hilft nur: Jetzt investieren“, so Andrea Skillicorn, GEW-Vertreterin der Tarifbeschäftigten. pm/