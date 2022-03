Die Bilder und Berichte vom Überfall Putins auf die Ukraine schockieren. Als Nachkriegskind habe ich noch Erinnerungen an die Ruinen in Würzburg und an Flüchtlinge, die in den 50er Jahren bei meinen Großeltern wohnten.

In den 70ern habe ich bei der Bundeswehr die Zeit des Kalten Kriegs hautnah mit erlebt. Seit den 90ern wurde durch Schlagwörter wie „Wandel durch wirtschaftliche Verflechtung“ und „Globalisierung“ die Hoffnung geweckt, die Zeit der kriegerischen Auseinandersetzungen sei zumindest bei uns vorbei. Wir wurden eines besseren belehrt. Die bisherigen Regeln des Miteinanders werden nicht von Putin u. Co. akzeptiert, das russische Volk wird über den Überfall schamlos belogen.

Wir brauchen einen Paradigmenwechsel in unserer Politik und das sehr schnell. Warum sind wir die Letzten, die erst unter Druck der Ukraine Defensivwaffen liefern? Unsere demokratischen Werte werden auch in Kiew verteidigt. Wir brauchen einen gemeinsamen Konsens über die Notwendigkeit und Wertschätzung der Organe der inneren und äußeren Verteidigung insbesondere der Polizei und Bundeswehr. Zur Verteidigung unserer Freiheit müssen alle auch zu finanziellen Opfern bereit sein, insbesondere die auf der Sonnenseite unserer Gesellschaft (zu denen ich auch gehöre).

Schon in den nächsten Tagen und Wochen ist unsere Solidarität mit der Ukraine gefordert, wenn es darum geht, Familien bei uns aufzunehmen und zu betreuen.

Ich weiß von Anrufen ukrainischer Frauen, die bei uns in Lauda-Königshofen noch vor kurzem ältere Menschen betreuten, jetzt auf der Flucht sind und eine Bleibe suchen.

Wie gehen wir damit um? Als Stadt und als Bürger?

