Winterdienst und Räumung überdenken

Lauda-Königshofen. Der Wintereinbruch am Dienstag hat die Problematik aktuell vor Augen geführt: Die Stadt Lauda-Königshofen will den Winterdienst anders organisieren und einige Gemeindeverbindungswege ganz sperren. Damit sollen nicht nur Materialkosten eingespart werden, sondern auch die Arbeitszeiten der Mitarbeiter im Bauhof im Blick bleiben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Überlegung, die dem Gemeinderat präsentiert wurde, war, einige Gemeindeverbindungsstraßen ganz zu schließen. Vorab wurde das Konzept mit den Vertretern der Feuerwehr besprochen. Aus deren Sicht müssen die Gemeindeverbindungswege zwischen Beckstein und Heckfeld und Gerlachsheim und Kützbrunn geräumt werden. Die Strecke zwischen Oberbalbach nach Marstadt soll ebenfalls weiterhin vom Schnee befreit werden. Wie Stadtbaumeister Thomas Blessing deutlich machte, sei dies auch deshalb nötig, damit der Schneepflug beim Umsetzen nach Hofstetten nicht über eine geräumte Straße fahren müsse. Den Gemeindeverbindungsweg von Oberbalbach zur Radarstellung müsse man nicht mehr räumen, so der Stadtbaumeister.

An der geplanten Sperrung entzündete sich eine Diskussion. Aus dem Gremium kam der Vorschlag, statt einer generellen Sperrung der Straßen in den Wintermonaten lieber ein Schild mit dem Hinweis auf eingeschränkten oder keinen Winterdienst aufzustellen. Das sei kostengünstiger, fand Gemeinderat Hubert Segeritz (FBL) und appellierte an die Eigenverantwortung der Autofahrer.

Herbert Bieber (FBL) wunderte sich ein bisschen. Die Sailtheimer Straße mit ihrem aktuell hohen Verkehrsaufkommen, sei früher gesperrt gewesen und dann für den Verkehr freigegeben worden. Jetzt solle sie im Winter wieder gesperrt werden. Er plädierte für eine einfache Lösung, bei der die Stadt bei einem Schaden nicht haftbar gemacht werden könne.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Streusalzkästen, die früher häufig existieren, könne man wieder einführen und befüllen, erklärte Blessing auf Nachfrage des CDU-Fraktionsvorsitzenden Marco Hess.

„Die Anregungen nehmen wir gerne auf, auch zu den örtlichen Streusalzlagern“, resümierte Bürgermeister Dr. Lukas Braun.

Nicht abhelfen kann man derzeit in Gerlachsheim. Die Bürger hatten den fehlenden Weihnachtsbaum vor dem Kloster bemängelt. Das hänge auch mit dem Ständer für den Baum zusammen, hieß es in der Sitzung. Wie Gemeinderat Ulrich Stier einwarf, seien die Spenden von Bäumen aus den Vorgärten der Bürger stark zurückgegangen. dib