Wilma Schneider ist Vorsitzende

Lauda. Zur Jahreshauptversammlung des VdK Ortverbands hieß Vorsitzender Paul Krakowski alle Mitglieder und den VdK-Kreisvorsitzenden Kurt Weiland willkommen. Nach dem Totengedenken folgten die Rechenschaftsberichte des Vorsitzenden Paul Krakowski, der Frauenvertreterin Hermine Voß und der Kassiererin Wilma Schneider. Die Kassenprüfer bestätigten Wilma Schneider eine einwandfreie Kassenführung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anschließend bedankte sich der Vorsitzende bei seinen Mitarbeitern für hervorragende und einwandfreie Zusammenarbeit in den beiden letzten Jahren.

VdK-Kreisvorsitzender Kurt Weiland wies in seinem Grußwort auf viele Probleme hin. Er sprach die Barrierefreiheit an, aber auch die Pflegestufen, die kaum noch bezahlbar seien und viele Menschen in die Altersarmut trieben. Hier müssten die Verantwortlichen in Land und Bund mehr tun, um diese Altersarmut abzuwenden, appellierte er.

Im Anschluss fungierte Kurt Weiland als Wahlleiter und stellte Wilma Schneider vor. Sie wurde einstimmig zur neuen VdK-Vorsitzenden im Ortsverband Lauda gewählt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Einstimmig wurden auch die neuen bzw. alten Amtsinhaber gewählt. Neuer stellvertretender Vorsitzender wurde für den scheidenden Otto Knill nun Günter Schmitt. Als Frauenbeauftragte wurde Hermine Voß in ihrem Amt bestätigt. Als Verantwortlicher für Presse und Öffentlichkeitsarbeit wurde Paul Krakowski neu gewählt.

Auch bekommt der VdK-Ortsverein eine neue Kassiererin. Mechthild Prause wurde einstimmig gewählt. Als Beisitzer wurden Anita Schmitt (stellvertretende Frauenbeauftragte), Karl Lotter und Hans-Jürgen Voß bestätigt. Neu ins Amt wurden die beiden Revisoren Otto Knill und Hartmut Eichert gewählt.

Es folgten die Ehrungen verdienter Mitglieder, die der scheidende Vorsitzende Paul Krakowski mit seinem ehemaligen Stellvertreter Otto Knill vornahm.

Treuenadel überreicht

Die silberne Treuenadel mit Urkunde erhielten für zehn Jahre Mitgliedschaft Elfriede Rückert, Ulrich Rückert, Beate Bartmann und Hans-Peter Bartmann. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Rüdiger Weiß mit der goldenen Treuenadel und Urkunde ausgezeichnet.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die goldene Verdienstnadel des VdK-Landesverbandes erhielten die scheidenden langjährigen Vorstandsmitglieder Peter Stranak und Anni Miller.