Ein aufmerksamer Waldarbeiter entdeckte am Mittwoch gegen 16 Uhr ein verletztes, noch lebendes Reh. Wie sich später herausstellte, wies das Bockkitz Schussverletzungen am Haupt und einen Streifschuss an der Keule auf. Ein unbekannter Täter hatte demnach im Jagdrevier Gerlachsheim 2, Gewann Oberholz, in der Nähe zur Jagdgrenze Kützbrunn, in den vergangenen drei Tagen auf das Tier geschossen es

