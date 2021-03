Königshofen. An einen geregelten Spielbetrieb ist derzeit Corona bedingt noch nicht zu denken. Nach einer Telefonkonferenz haben sich die Jugendtrainer dazu entschlossen, ab nächster Woche den Kindern Übungseinheiten wieder unter freiem Himmel anzubieten.

AdUnit urban-intext1

„Wir wollen unseren Fußball-Kidds das ermöglichen, was die Politik erlaubt“, so Daniela Neckermann, Hauptjugendleitern beim SV Königshofen, „aber immer unter Einhaltung aller Vorgaben und Hygieneregeln“. Doch können vorerst nur die Altersgruppen bis 14 Jahre berücksichtigt werden. Beginnen darf die E-Jugend (verantwortlich Christoph Müller und Jannis Maier) ab Dienstag, 16. März, dann immer von 17 bis 18.30 Uhr. Für die Bambini und F-Jugend-Kinder (Daniela Neckermann und Mathias Günther) geht es am Mittwoch, 17. März, von 17 bis 18.30 Uhr los und die D-Jugend (Ralf Schad, Holger Übelhack und Mirco Michelbach) startet am Freitag, 19. März, von 17 bis 18.30 Uhr. Treffpunkt ist jeweils am oberen Trainingsplatz. Umkleidekabinen und Duschen müssen vorerst noch geschlossen bleiben.

Eine Voranmeldung zum Trainingstag ist bei den jeweiligen Trainern unbedingt erforderlich. Für Jugendliche und Erwachsene ist im Moment noch kein normaler Trainingsbetrieb möglich. Während die Senioren in Zweier-Gruppen ihre Laufeinheiten absolvieren, werden mit den Mannschaften ab der C-Jugend aufwärts weiterhin Online-Training durchgeführt. Das Zoom Meeting dieser Teams findet unter der Regie von Aaron Schwenkert immer donnerstags ab 18.30 Uhr statt.