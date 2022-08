Wie man den Energiefressern an den Kragen geht

Lauda-Königshofen. Durch die aktuell steigenden Energiepreise geraten viele Menschen an ihre finanziellen Grenzen. So mancher Verbraucher blickt bereits mit Sorge der nächsten Abschlagszahlung entgegen. Daher sind gute Ideen gefragt, wie man die heimischen Energiekosten senken kann, ohne sich in puncto Lebensqualität allzu sehr einzuschränken. Solche Möglichkeiten gibt es zuhauf, findet Michael Jouaux.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als Energieberater von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg informiert er einmal im Monat in Zusammenarbeit mit der Energieagentur Main-Tauber über dieses wichtige Thema. Im Mehrgenerationenhaus Familienzentrum in der Josef-Schmitt-Straße gibt der Energieberater wertvolle Hinweise über die vielfachen Einsparpotenziale – bürgernah, praxisorientiert und direkt vor Ort.

Kostenloses Angebot

Er gibt zum Beispiel Auskünfte über Förderprogramme für nachhaltiges Bauen, verrät aber auch ganz praktische Spartipps – zum Beispiel, dass das Deaktivieren bestimmter Smartphone-Apps oder das Ausschalten der Bluetooth-Verbindung dafür sorgen können, dass das Handy nicht jeden Tag ans Netz muss, damit der Akku neu aufgeladen wird. Karolina Podlech, die Leiterin der kommunalen Einrichtung, freut sich: „Das kostenlose Beratungsangebot ergänzt die vielen Serviceleistungen des Mehrgenerationenhauses und ist optimal auf unseren Sozialraum zugeschnitten. Schön, dass es vor Ort durchgeführt wird.“

Mehr zum Thema Repair-Café Handwerklich begabte Hände gesucht Mehr erfahren

Bei aller Motivation zum Energiesparen ist Michael Jouaux pragmatisch: „So viel man sich auch anstrengen mag – durch kalte Duschen, Waschlappen statt Badewanne oder ähnliches –, wird man die auf uns zukommenden Mehrkosten dennoch kaum ausgleichen können. Insgesamt wird der Verbrauch aller Marktanbieter doch signifikant teurer“, teilt der Berater mit.

Es gelte deshalb, autarke Lösungen zu entwickeln. „Wer auf erneuerbare Energien setzt und einer Technologieoffenheit grundsätzlich positiv gegenübersteht, hat hierfür bereits den ersten Schritt getan. Es gilt, das Augenmerk für den persönlichen Energieverbrauch zu schärfen und ein Bewusstsein zu entwickeln, welche ‚Energiefresser’ sich zuhause befinden. Schon der Erwerb eines Strommessers kann am Anfang helfen, die größten Verbraucher im Haushalt zu identifizieren, um dann sukzessive zu hinterfragen, inwiefern sie überhaupt notwendig sind“, so Jouaux.

Energiesparen ist ein langer Weg

So tue es keinem weh, den Temperaturregler der Heizung ein oder zwei Grad runterzudrehen, nachts den WLan-Router auszuschalten oder den Fernseher nicht im Standby-Modus zu belassen. „Doch Energiesparen ist ein langer Weg“, findet der Energiesparprofi. Einen ersten Tipp, wie man anfangen könne, den Verbrauch zu senken, hat Michael Jouaux gleich parat: „Die Temperatur im Kühlschrank sollte nicht unter sieben Grad Celsius betragen.“ Ein praktischer Nebeneffekt sei, dass man dann immer streichfähige Butter habe. Wer will da noch behaupten, Energiesparen könnte keinen positiven Nebeneffekt haben? stv