Wertvolle Hilfe für Tafelläden und Asylkreise

Dieter Müller, Thomas von Heesen, Lothar Sippel, Dieter Eckstein – große Namen kommen für die gute Sache am 3. November nach Lauda. Sie sind dabei, wenn Fußball-Reporter-Legende Jörg Dahlmann seine Biografie vorstellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Lauda. Jörg Dahlmann hat aufgrund seiner emotionalen Art bei Übertragungen über all die Jahre längst Kult-Status erlangt. Bis Anfang letzten Jahres war er eine feste Größe im Team von „Sky“. Dann sorgte er bei einem Zweitligaspiel für Aufsehen, als er Japan als „Land der Sushis“ bezeichnete.

3 Bilder „Immer geradeheraus“ – Fußballmoderatoren-Legende Jörg Dahlmann präsentiert beim Abend für die gute Sache in Lauda am 3. November sein Buch, in dem er mit „Sky“ hart ins Gericht geht. © Michael Philipp Bader

Sein Arbeitgeber kündigte dem 63-Jährigen daraufhin, weil er sich aus Sicht des Senders „bei seinen Kommentaren nun mehrfach unsensibel und unpassend verhalten“ habe. Dahlmann sprach von „purem Aktionismus“. Fußballfans, zahlreiche Kicker und viele Journalisten-Kollegen nannten die Kündigung gleichermaßen total überzogen – und stärkten dem gebürtigen Gelsenkirchener demonstrativ den Rücken.

Mehr zum Thema Benefizevent Ein Abend, lauter Gewinner Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Talkrunde Sympathisch und prominent: Stelldichein der Fußball-Legenden in Assamstadt Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Stehende Ovationen für Tim Krauter Ein junger Referee aus Igersheim wird ausgezeichnet: Toller Einsatz „beispielgebend“ Mehr erfahren

„Immer geradeheraus“ – so der Titel von Jörg Dahlmanns Biografie. Einerseits vermittelt er dem Leser einen detaillierten Blick hinter die Kulissen bezüglich seines langjährigen, erfolgreichen Engagements aus Reporter. Andererseits lässt er kaum ein gutes Haar an dem Sportsender und rechnet mit den Verantwortlichen gnadenlos ab.

Namhafte Gäste

Im Rahmen eines Benefizabends am Donnerstag, 3. November, ab 19.30 Uhr präsentiert Jörg Dahlmann in der Stadthalle seine Biografie – im Beisein namhafter Fußball-Prominenz. Mit von der Partie sind an diesem Abend im Taubertal der zweifache Bundesliga-Torschützenkönig Dieter Müller (1. FC Köln, VfB Stuttgart, Girondons Bordeaux), Thomas von Heesen (Hamburger SV), Lothar Sippel (Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Hannover 96), Heinz Gründel (Standard Lüttich, Hamburger SV, Eintracht Frankfurt), Dieter Eckstein (1. FC Nürnberg, Eintracht Frankfurt, Schalke 04), Rolf Dohmen (Fortuna Köln, Karlsruher SC, Darmstadt 98) sowie der 244-fache Erstliga-Referee Knut Kircher. Sie alle stellen sich in den Dienst der guten Sache.

Der Reinerlös des Benefizabends unter dem Motto „Wir helfen (Kriegs-)Flüchtlingen“ geht an die Tafelläden in Lauda-Königshofen, Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim, die in dieser schwierigen Zeit „SOS“ funken, sowie an die Asylkreise in den drei Städten. Die Organisatoren des Abends sind sich darüber einig, dass es eine gesellschaftliche Pflicht ist, all jenen zu helfen, die nicht unbedingt auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

Die hoffentlich zahlreichen Besucher erwartet in der Stadthalle ein kurzweiliger und unterhaltsamer Abend, der vom ETSV Lauda und der Stadtverwaltung Lauda-Königshofen durchgeführt wird und dessen Schirmherrschaft Bürgermeister Dr. Lukas Braun übernommen hat. Die bevorstehende Weltmeisterschaft in Katar wird genau so zu Sprache kommen wie der viel diskutierte Video-Assistent, die kickenden Damen und weitere Themen, die auf den Nägeln brennen.

Und sicher werden die prominenten Gäste auch aus dem Nähkästchen plaudern, denn sie haben sicher die eine oder andere Kuriosität auf Lager.

Wer weiß zum Beispiel schon, dass Lothar Sippel während eines Europapokalspiels seinem Kumpel Steffen Freund, dem die Zunge nach hinten gerutscht war, das Leben gerettet hat?

Darüber hinaus werden bei diesem Benefizevent Gutscheine, unterschriebene Trikots und weitere Preise verlost. Jeder Euro für die gute Sache ist willkommen, für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Kartenvorverkauf für diesen Abend, an dem die Besucher eine FFP2-Maske dabei haben sollten (die Sicherheit aller hat oberste Priorität), beginnt ab sofort.