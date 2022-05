Werk von Michael Salomon wurde von der Jury ausgezeichnet

Lauda-Königshofen. Zum dritten Mal haben die freie Malschule Palette Neugenauer und der Gewerbeverein Lauda eine Kunstwettbewerb ausgeschrieben. Der Malwettbewerb hatte das Thema „Kunst im Taubertal – figurative Malerei“. Im Rahmen des Maimarktes fand in der Kunstwerkstatt und Galerie „Alte Spenglerei“ von Rudi Neugenauer die Bekanntgabe der Gewinner sowie die Preisübergabe statt. Die Zeremonie erfolgte durch Neugebauer und Sabine Dattenberg, Vorsitzende des Gewerbevereins Lauda.

Am Wettbewerb konnten sich sowohl Berufs- als auch Hobby-Künstler aus dem In- und Ausland mit unterschiedlichen Techniken zugelassen. Jeder Teilnehmer konnte bis zu zwei Werke einreichen und erhielt einen kleinen Preis als auch eine Urkunde. 33 Teilnehmer reichten insgesamt 66 Werke ein, die danach jeden Samstag und Sonntag in einer Ausstellung der „Alten Spenglerei“ zu sehen waren und sein werden. Eine fünfköpfige Jury entschied über die Vergabe der drei Hauptpreise des Gewerbevereins Lauda in Form von Wertgutscheinen der örtlichen Händler. Auf dem ersten Rang landete Michael Salomons „Bruderkuss“ (Aquarell / Tusche). Den zweiten Platz belegte Dragan Engel mit einem Kreidebild („Akt“), das er der Bürgerstiftung Lauda-Königshofen spendete. Dritte Preise erhielten Manfred Ohle („Frühling“/Acryl), Viola Fuhrmann („Cafè“/Aquarell) und Uschi Wöppel („Waiting in the Winds“), gefolgt von Rita Frische („Pusteblume“ / Acryl).

Ergänzend zu der Preisvergabe und Vernissage wurde die neue Freiluft-Kunst-Installation von Rudi Neugebauer in der Marienstraße in Lauda präsentiert, die gemeinsam mit Mitarbeitern des städtischen Bauhofs installiert worden war. Dabei sind in luftiger Höhe auf einem Teilabschnitt der Marienstraße zwischen Marienplatz und Alter Spenglerei farbenfrohe und abwechslungsreiche Objekte zum Thema „Wein“ zu sehen. Neben der Stadt zählt auch die Bürgerstiftung zu den Unterstützern. Weitere Sponsoren sind die Becksteiner Winzer eG und der Gewerbeverein Lauda.

Besichtigt werden kann die Kunstausstellung vom 12. bis 26. Juni in der Galerie „Alte Spenglerei“. Der Eintritt ist frei. Sonntags kann man das Votum für den Publikumspreis abgeben.