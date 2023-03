„Werden als relevanter Partner wahrgenommen“

Königshofen. Der Hauptversammlung der Main-Tauber-SPD in der „Rose“ in Königshofen verlief überaus einträchtig. Der Kreisvorstand wurde einstimmig entlastet. Der Versammlung folgte ein Kreisparteitag unter dem Motto „Ein Jahr Zeitenwende“. Referent war MdB Kevin Leiser.

„Ein Jahr Zeitenwende“

Für die Genossen im Landkreis hat sich seit der Wahl von Olaf Scholz zum Bundeskanzler viel geändert - „man wird anders wahrgenommen“, war von den Delegierten in den Gesprächen vor dem Beginn der Versammlung häufig zu hören. Und getan haben die Ortsvereine und der Kreisvorstand im vergangenen Jahr viel, was sich auch in den Berichten widerspiegelte. Als Versammlungsleiterin wählten die Delegierten einstimmig Lena Brand.

Für den Kreisvorstand berichtete die stellvertretende Kreisvorsitzende Ute Schindler-Neidlein von zahlreichen Terminen. Der im Mai vergangenen Jahres neu ins Amt gewählte Vorstand „war trotz Corona-Pandemie eifrig am Schaffen“, betonte Schindler-Neidlein mit Blick auf die erfolgten „digitalen“ Treffen oder die Klausurtagung in Weikersheim sowie die gemeinsame Tagung der Kreisvorstände der Region Heilbronn-Franken.

Auch die Sommertour des Landtagsfraktions-Vorsitzenden Andreas Stoch im Kreis wertete Schindler-Neidlein als Erfolg. Froh sei der Kreisvorstand auch darüber, dass mit den beiden Betreuungsabgeordneten – MdL Klaus Ranger und MdB Kevin Leiser – ein „intensiver Kontakt und Austausch besteht. Beide waren mehrfach bei uns im Landkreis“. Dabei sei es um aktuelle Fragen und Besuche bei Bürgermeistern und diversen Projekten und Institutionen gegangen.

Fürs neue, bereits laufende Jahr habe man sich ein umfassendes Arbeitsprogramm vorgenommen, und auch die im kommenden Jahr anstehenden Kommunal- und Europawahlen habe der Kreisvorstand bereits im Blick. Schindler-Neidlein zog ein positives Resumee: „Wir werden im Landkreis als relevanter Partner wahrgenommen.“

Für die Jusos berichtete Xenia Heckmann von zahlreichen Veranstaltungen. „Wir sind aktiv, präsent und machen deutlich, dass die Jusos kein Anhängsel sind, sondern eigenständig Flagge zeigen, politische Themen aufgreifen, Probleme benennen und angehen.“ Kreiskassier Jochen Kluge berichtete von einem „ruhig verlaufendem Jahr“, er verwies auf eine solide Finanzbasis verweisen. Die beiden Revisoren Martina Seyfer und Gernot Seitz bescheinigten dem Kassier eine einwandfreie Kassenführung und empfahlen die Entlastung. Auf Antrag von Volker Herm wurde dem gesamten Vorstand einstimmig die Entlastung erteilt.

Profunder Kenner der Materie

Im Anschluss sprach MdB Kevin Leiser über „Ein Jahr Zeitenwende“. Der Betreuungsabgeordnete ist Mitglied des Verteidigungsausschusses und somit profunder Kenner der Materie. Durch den russischen Überfall auf die Ukraine habe sich die die Lage in Europa völlig verändert, betonte Leiser. Bundeskanzler Olaf Scholz habe mit seiner historischen Rede schnell reagiert und klare Zeichen gesetzt. „Wir unterstützen die Ukraine bei der Wahrnehmung ihres Rechts auf Selbstverteidigung; gleichwohl tritt Deutschland nicht als Kriegspartei auf. Das war uns immer wichtig.“

Im Bereich der Inneren Sicherheit gelte es ebenfalls, wachsam zu bleiben und angemessen zu reagieren. „Cyber-Angriffe auf die Server- und IT-Struktur nehmen deutlich zu. Das nationale Cyber-Abwehrzentrum (Cyber- AZ) mit Sitz in Bonn arbeitet fortlaufend an einer wirksamen Gefahrenabwehr.“ Aber auch „Desinformationen, Verschwörungstheorien und Wahlmanipulationen im Internet müssen entlarvt und konsequent bekämpft werden.

Was die Sicherheit der Energieversorgung angehe, müsse der Ausbau erneuerbarer Energien und die notwendige Infrastruktur noch schneller vorangetrieben werden. Nicht vergessen werde dürfe die soziale Sicherheit, machte der Bundestagsabgeordnete deutlich. „Die Strom- und Gaspreisbremsen der Bundesregierung wirken. Gleichwohl gebe es noch „Nachbesserungsbedarf“ bei der Entlastung der Besitzer von Pellet- und Heizölheizungen. „Zukünftig werden auch gezieltere Entlastungen nach Einkommensverhältnissen möglich sein“, sagte Leiser. Die SPD „setzt sich für die umfangreichen Entlastungspakete ein und wird auch zukünftig die Partei der sozialen Gerechtigkeit sein“, betonte MdB Kevin Leiser abschließend.

Seinem Vortrag folgte eine engagierte Diskussion. Beleuchtet wurden dabei auch die Herausforderungen der Kommunen durch die wieder ansteigenden Flüchtlingszahlen.