Unterbalbach. Gestohlene Fahrräder sind am Sonntag unbeschädigt wieder aufgetaucht. Unbekannte hatten die Räder in der Nacht auf Sonntag im Bereich der Wagnerstraße und der Beethovenstraße aus Höfen und Garagen entwendet. Bereits einen Tag später wurden die Fahrräder am Ortsrand von Unterbalbach gefunden. Die Polizei konnte fast alle Räder den jeweiligen Besitzern zuordnen. Nur ein silbernes Herrenfahrrad der Marke „Trek“ befindet sich aktuell noch in Verwahrung. Es hat 24 Gänge und einen „Fahrrad-Esser“-Aufkleber sowie eine Lenkradtasche. Die Polizei sucht den Besitzer oder die Besitzerin, die sich unter Telefon 09343/62130 beim Polizeiposten Lauda-Königshofen melden soll.