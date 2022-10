Wer kocht das beste Gulasch?

Unterbalbach. Das erste „Bälmer Gulaschfest“ in Unterbalbach stieß auf große und ausnahmslos positive Resonanz. Sechs Teams von Institutionen, Vereinen oder Privatgruppierungen aus der Ortschaft waren auf dem Parkplatz vor der Balbachhalle an den Start gegangen, um in einem „Kochduell“ das nach Auffassung einer Jury beste Gulasch zu kreieren. Die Aufgabe bestand speziell darin, in spätestens viereinhalb Stunden jeweils mindestens 25 Portionen Kesselgulasch zu kochen. Veranstalter war der Aktion war der Heimat- und Kulturverein. Anschließend wurden die jeweiligen Kreationen von der vierköpfigen Jury verkostet und bewertet. Kriterien für die Punktevergabe waren „Aussehen“, „Konsistenz“ und „Geschmack“.

Juroren aus Ungarn

Juroren waren Rátkas Bürgermeisterin Valeria Sandorne Tirk, Richárd Tircsi, Leiter der Hauptabteilung für Nationalitätenkontakte im Ministerpräsidentenamt in Budapest, Lauda-Königshofens Bürgermeister Dr. Lukas Braun und Unterbalbachs Ortsvorsteher Jürgen Segeritz. Darüber hinaus konnten sich die zahlreichen Besucher selbst durch Kostproben eine Meinung über die einzelnen Gerichte bilden. Als Punktbeste und damit Sieger des „1. Bälmer Gulasch-Kochduell-Festes“ ging das Team „Cochsika“ hervor, das für diesen Erfolg unter anderem einen Wanderpokal und einen Präsentkorb mit ungarischen Spezialitäten erhielt. Den zweiten Rang belegten die „Gulaschkings“ der „Warmbier-Trinker Unterbalbach“. Dritte wurde das „Kolping“-Team, gefolgt von der „Bälmer Gulaschkanone“ der „Jedermann-Sportgruppe“ und dem Team der Freiwilligen Feuerwehr Unterbalbach jeweils auf Platz vier sowie dem Team „Gulasch-Kneiper“ auf Rang fünf. „Die Gulasch-Mannschaften waren qualitativ zum Teil sehr dicht beieinander. Manchmal gab dann auch die Optik den Ausschlag. Schade ist es natürlich, wenn die Würze eigentlich überzeugt und zum anderen die Kartoffeln nicht ganz durch sind“, berichtete Lukas Braun über seine Erfahrungen als Jurymitglied bei der Prämierung.

„Da die Veranstaltung erster Bälmer Gulasch-Wettbewerb heißt, hoffe ich als Gulasch-Fan doch sehr, dass im kommenden Jahr eine Fortsetzung mit weiteren Teilnehmern folgt. Besonders gefreut hat mich, dass Unterbalbachs Partnergemeinde Rátka mit einer großen und vom Alter her sehr gemischten Delegation zu Gast war“, hob der Bürgermeister hervor.

Fortsetzung geplant

„Dieses komplett neue Veranstaltungsformat war für uns als Verein ein Sprung ins kalte Wasser. Deshalb sind wir umso erfreuter, dass dieses erste Gulaschfest so gut gelungen und bei der Bevölkerung angekommen ist“, resümierte sichtlich erleichtert und zufrieden Andreas Buchmann, ehemaliger Ortsvorsteher und nun Vorsitzende des Heimat- und Kulturvereins Unterbalbach. „Sicher hat auch das Mitwirken der Partnergemeinde Rátka dem Ganzen noch das Sahnehäubchen aufgesetzt.“

Die Premiere soll eine Fortsetzung finden. „Wir freuen uns auf ein zweites Gulaschfest mit Kochduell im nächsten Jahr“, kündigte Buchmann an.