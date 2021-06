Wer hat etwas gesehen?

Lauda. Nach Sachbeschädigungen auf einem Discounter-Parkplatz in Lauda sucht die Polizei Zeugen. Unbekannte hatten sich im Zeitraum zwischen 22.30 Uhr am Samstag und 9 Uhr am Sonntag an einem Briefkasten und einem Schuhsammelcontainer zu schaffen gemacht, die auf dem Parkplatz eines Discounters in der Tauberstraße standen. Der Briefkasten wurde aus der Verankerung gebrochen und umgeworfen. Am Schuhcontainer wurde die Öffnungsklappe beschädigt und zahlreiche Schuhe auf dem Parkplatz verteilt. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden aufgefordert, sich unter Telefon 09341/810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

AdUnit urban-intext1