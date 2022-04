Wenn Bluthänfling und Zilpzalp singen

Wenn im Frühling die Vögel ihren Gesang vernehmen lassen, sind die Mitglieder der Nabu-Ortsgruppe Lauda beim Monitoring-Programm aktiv und zählen die Brutvögel.

Lauda-Königshofen. Am Weinberg oberhalb von Marbach ist an diesem Morgen schon einiges los. Es wird eifrig gezwitschert und geflogen. Das Erwachen der Natur im Frühling ist deutlich zu spüren. Heidi Daub und Michael Salomon freuen sich über das muntere Treiben am Himmel und auf den Bäumen und Sträuchern. Die beiden Vorstandsmitglieder des Ortsvereins Lauda im Naturschutzbund (Nabu) machen sich auf ihre erste Runde zum Monitoring. Diesmal steht die Zählung der häufigen Brutvögel an, die in der Region anzutreffen sind.

Eine Meise hat es sich auf dem Baum am Wegrand gemütlich gemacht. Ihr Gesang ist deutlich zu vernehmen. Um zu verifizieren, ob es sich um eine Kohlmeise oder eine Blaumeise handelt, zückt Heidi Daub ihr Fernglas. Sie hat den kleinen Vogel schnell gefunden und trägt ihn auf der Karte mit der Wegstrecke ein.

Über 150 verschiedene Vogelarten finden sich auf der Liste, die Salomon und Daub dabei haben. Neben dem Namen ist dort auch vermerkt, wann ein Brutvogel überhaupt erst als solcher gezählt werden darf und wann er noch als Zugvogel gelten kann. Denn insgesamt stehen im Frühjahr vier solcher Begehungen an, um Population und Territorien der Tiere zu dokumentieren.

Die meiste Arbeit beim Monitoring gehe über die Ohren, berichten die beiden aus ihrem reichen Erfahrungsschatz. „Da hört man sich rein“, lacht Heidi Daub beim Gehen. Sie ist seit ihrer Jugend daran interessiert, welche Pflanzen in der Gegend wachsen und welche Tiere hier leben. Die Unterscheidung der einzelnen Rufe sei jahrelanges Training, gibt auch Nabu-Vorsitzender Michael Salomon zu und hat schon wieder etwas „erlauscht“. Bachstelze, Grünspecht und auch die Hohltaube als Waldvogel stehen als nächstes auf der Liste.

Landesweite Auswertung

Nach dem Hören folgt die Schreibtischarbeit. In sogenannten Artkarten werden die Brutvögel eingetragen, um zu dokumentieren, dass sie hier ein Revier haben. Die Ergebnisse schicken die Nabu-Mitglieder dann nach Mössingen zur Auswertung. Das dortige Nabu-Vogelschutzzentrum führt das Monitoring häufiger Brutvögel Baden-Württembergs im Auftrag der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) durch.

Ein Bluthänfling singt. Aber er darf noch nicht als Brutvogel notiert werden. Für Salomon und Daub ist es keine große Schwierigkeit, die Laute der Vögel zu unterscheiden. „Wir führen seit Jahren die Begehungen durch“, sagt Heidi Daub. Da lerne man die verschiedenen Gesänge zu differenzieren – auch wenn bei den Meisen die Rufe sehr ähnlich seien. Die Nabu-Mitglieder erklären, dass es beim Gesang der Vögel nicht unbedingt nur um das Locken von Weibchen geht. „Wer am besten singt, hat die größten Chancen aufs Revier.“

Drei Heidelerchen flattern mit ihrem markanten Flug über die Weinberge und Streuobstwiesen. „Es ist einfach toll, diesen Vogel zu hören und ihm zuzuschauen“, schwärmen die beiden. Früher sei er ein seltener Zuggast in der Region gewesen, der offene Landschaften mit Ansitzen braucht. Nun blieben einige Paare sogar im Taubertal.

Zahl der Individuen sinkt

Ziel des Monitorings ist es, die Veränderungen in der Vogelwelt während der letzten Jahre festzustellen. Ein sehr seltener Brutvogel ist mittlerweile der Neuntöter geworden, von dem es aktuell nur noch zwei Brutpaare bei Marbach gibt. Auch bei manchen Grasmücken- und Finken-Arten hat die Anzahl abgenommen, ebenso bei den Zugvögeln. „Allerdings kam da ja die Heidelerche dazu“, sagt Salomon. Sein Fazit ist eindeutig: „Die Vielfalt ist sicherlich noch vorhanden, aber die Zahl der Individuen ist erschreckend stark zurückgegangen.“ Die Gründe dafür seien vielfältig.

Windstille ist perfekt

Es ist windstill. „Perfektes Beobacher-Wetter“, scherzt Salomon und hebt sein Fernglas. Er hat eine Singdrossel und ein Rotkehlchen mit seinem typisch plätschernden Gesang entdeckt. „Da ist auch noch eine Lerche zu hören“, ergänzt Daub. Unten im Tal lässt sich eine weitere Singdrossel mit ihrer Variation der drei Töne vernehmen. Die beiden Naturschützer gehen weiter und beobachten einen Turmfalken, der auf der Suche nach Beute seine Kreise zieht.

Von den Weinbergen führt der Weg in den Wald und wieder zurück an die Rebhänge. Rund sechs Kilometer lang ist die Runde bei Marbach und sie hat für die Vogelzähler ein spannendes Spektrum zu bieten. Von Streuobstflächen bis Weinberge, von offenem Gelände bis Wald, von Ackerland bis Wiese reichen die abwechslungsreichen Lebensräume. Ausgesucht haben sie sich die Route nicht. Die wurde vom Statistischen Bundesamt für das Monitoring-Programm erstellt. Während Daub und Salomon bei Marbach unterwegs sind, wirft Reiner Kilb bei Gerlachsheim einen Blick auf die häufigen Brutvögel.

Bei Beckstein und bei Weißbach hält Guillermo Cartagena Augen und Ohren offen. Zudem kümmern sich die Nabu-Mitglieder um weitere Monitoring-Programme des Nabu (siehe Infobox). „Jetzt im März sind es noch wenig Tiere“, sagt Salomon über die erste Runde.

Bis Juni wird er die Strecke mit Heidi Daub viermal gelaufen sein und dann die Brutvögel notiert haben.

Zwischen Büschen, Hecken und Bäumen geht das Gezwitscher munter weiter. Eine Amsel ist mit dem Nestbau schon fast fertig. Beim Star müssen beide genau zuhören. Er ist als „Stimmenimitator“ bekannt. Leichter macht es die Goldammer dem Zuhörer. Ihr Ruf klingt nach „wie, wie wie, hab ich die liiiieeb“. Und dann ertönt der typische Ruf des Zilpzalp, während die beiden sich auf den Rest der Monitoring-Strecke machen.