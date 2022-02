Lauda. Unter dem Motto „Zukunftsplan Hoffnung“ feiern am Freitag, 4. März“ Menschen aus über 150 Ländern den Weltgebetstag der Frauen, und stehen so für die Rechte von Frauen und Mädchen rund um den Globus ein. Frauen aus England, Wales und Nordirland haben den Gottesdienst mit Texten und Liedern gestaltet. Sie erzählen von ihrem Land mit seiner bewegten Geschichte und der multiethnischen, -kulturellen und -religiösen Gesellschaft. In diesen Zeiten des bangen Wartens und besorgten Blicken auf die Entwicklung der weltweiten Pandemie, die Sicherheit der Grenzen in Europa fällt vielen das Hoffen schwer. Was kommt als nächstes? Als Christ aber glaubt man an die Rettung dieser Welt, nicht an ihren Untergang! Den Spuren der Hoffnung nachzugehen, dazu lädt der Gottesdienst ein. Gemeinsam will man Samen der Hoffnung säen, im Leben, der Gemeinschaft, dem Land und der Welt. Der Gottesdienst, zu dem alle willkommen sind, wird am Freitag, 4. März, 18.30 Uhr in der St. Jakobus-Kirche gefeiert.

