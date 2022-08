Weiteres Kabarett-Wochenende in Lauda

Lauda. Benjamin Eisenberg und Matthias Reuter sind zwei Kabarett-Größen, die im Ruhrpott längst ihre Fangemeinden um sich geschart haben. Jeder für sich garantiert schon für abendfüllenden Hintersinn und Satire, aber die geballte Ladung gibt’s, wenn sie zu zweit in den Ring steigen. Zu erleben sind sie am Freitag, 26. August, um 19.30 Uhr beim dritten und letzten Open-Air-Kabarettwochenende auf der „Klein-Kunst-Bühne“ im Weinhof Ruthardt in Lauda in dieser Saison. Am Samstag, 27. August, um 19.30 Uhr ist dem Veranstalter mit der Buchung von Götz Frittrang ein richtiger Glücksgriff gelungen: Im Juli wurde Frittrang der Kleinkunstpreis Baden-Württemberg verliehen.

