Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Corona - Kultusministerin hat eine Lockerung der Maskenpflicht an den Schulen in Baden-Württemberg angekündigt „Weiterer Schritt in Richtung Normalität“

Die Pflicht, während des Unterrichts eine Maske zu tragen, soll für die Schüler ab dem 18. Oktober wegfallen. Wahrend einige Schulleiter aus Lauda-Königshofen abwarten, löst die Ankündigung des Kultusministeriums bei anderen Begeisterung aus. © Matthias Balk/dpa