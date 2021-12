Lauda. Die Wirtschaftsförderung des Main-Tauber-Kreises hat der Firma i.safe Mobile in Lauda-Königshofen vor kurzem einen Besuch abgestattet. Das Unternehmen ist ein weltweit tätiger Spezialist und Innovationsführer für mobile Informations- und Kommunikationslösungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Das Unternehmen ist trotz der Corona-Krise weiter auf Wachstumskurs.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei einem Rundgang gewannen Ursula Mühleck, Kreisentwicklungsdezernentin beim Landratsamt , und Amtsleiter Rico Neubert einen guten Einblick in die Produktionsabläufe. Hier wurde auch deutlich, dass die Firma dringend mehr Platz benötigt.

Die beiden Geschäftsführer Dirk Amann und Martin Haaf gaben einen Überblick über die noch junge Firmengeschichte und die Produkte des Unternehmens. Die Erfolgsgeschichte begann 2011 mit einem vierköpfigen Gründungsteam. Rund 70 Beschäftigte sind mittlerweile für das Unternehmen mit Hauptsitz im „i_Park Tauberfranken“ in Lauda tätig. Mit Niederlassungen in Singapur und Moskau sowie Vertriebspartnern in 72 Ländern und elf internationalen Servicezentren ist die i.safe Mobile weltweit vertreten. „Wir bieten hochwertige, widerstandsfähige Mobiltelefone, Smartphones und Tablets, die den sicheren Austausch und die Bereitstellung von Infos in verschiedensten Branchen der Industrie gewährleisten“, informierte Geschäftsführer Haaf. Zu den Kunden zählen die größten Konzerne der Öl- und Gasförderung, der Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie, Bergbauunternehmen und Bauunternehmen sowie Flughäfen.

Trotz der Corona-Krise punkte das Unternehmen mit seinen innovativen Produkten, so der Firmenchef. Die Raumkapazitäten seien aufgrund des kontinuierlichen Wachstums erschöpft. Die Planungen für eine Firmenerweiterung seien gestartet. Ziel sei es, im Herbst 2022 mit dem Bau zu beginnen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Weitere Themen des Austausches waren die Arbeitskräftebeschaffung und die Breitbandversorgung im Landkreis. Ab 2023 wird das Unternehmen wieder eine kaufmännische und technische Ausbildung anbieten, um eigene Nachwuchskräfte aufzubauen. Erklärtes Ziel des Unternehmens und der Wirtschaftsförderung Main-Tauber-Kreis ist es, jungen Menschen in der Region gute berufliche Perspektiven zu bieten. Die Zusammenarbeit zwischen den Schulen und Firmen gelte es weiter zu pflegen. „Wir unterstützen das Bestreben, junge Menschen zu halten, und sind froh über solch innovative Firmen wie die i.safe MOBILE GmbH“, sagte Dezernentin Ursula Mühleck. wifö