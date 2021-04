Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Natur - Manche Zugvögel aus dem Süden treffen in diesem Jahr früher in der Region ein als üblich Weißstörche rasten in der Tauberaue bei Lauda

Das Frühjahr ist Vogelzugzeit. Zu den Rückkehrern gehören auch die Störche. Drei wurden in der Tauberaue bei Lauda gesehen. Beim Nabu hofft man, dass sie den Bruthorst dort annehmen.