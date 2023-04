„Weinkultur trifft Kunstkultur“ in „das auge“

Lauda. „Weinkultur trifft Kunstkultur“: Der Name ist Programm, die Vernissage dieser Ausstellung in der Galerie „das auge“ verzeichnete einen Rekord-Zuspruch. Das „künstlerische Triumvirat“ (Margit Maria Müller, Manuela Giordanelli, Herta Heinrich, von links), wie es Gunter Schmidt nannte, zeigt einen Bilderbogen von Anbau und Verarbeitung der Reben mit ihrem gesamten Umfeld; Bilder von Landschaften, Transport oder Keller lassen die Betrachter in eine z besondere Welt eintauchen. Die Ausstellung ist bei freiem Eintritt noch bis 30. April sonntags von 14 bis 18 Uhr zu sehen. irg/Bild: Jung

