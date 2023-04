Lauda-Königshofen. „Weinkultur trifft Kunstkultur“ – der Zuspruch für Thema und Akteure in der Galerie „das auge“ war überwältigend. Beim Kunstkreis fand man kaum einen Platz; Vorsitzender Anatolij Schelhorn hatte Verständnis und hielt seine Begrüßungsworte zwar kurz, aber herzlich, gefolgt von Heinz Theobald mit einem eigenen Song.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dankende Worte

Mit dankenden Worten für die große Hilfe bei den Vorbereitungen der von Rudi Neugebauer konzipierten Ausstellung wandte sich Herta Heinrich an die Akteure, warf einen Blick auf die verschiedenen Malkreise, in denen sie immer wieder Anregungen fand, sei es bei von Neugebauer veranstalteten Malersymposien in Italien und lange zuvor schon in Lauda – oder auch den noch immer gerne besuchten Malkreisen in den Räumen des Kunstvereins Tauberbischofsheim, besonders unter der Ägide von Gunter Schmidt mit seinen wertvollen Tipps.

In seiner Laudatio stellte Gunter Schmidt die Malfreundinnen Herta Heinrich, Lauda, Manuela Giordanelli, Tauberbischofsheim, und Margit Müller, Werbach mit ihrer thematischen Kunstausstellung als künstlerisches Triumvirat in der Kunstkreis-Galerie „das auge“ vor – und das erste Wort gehörte natürlich dem Wein, den er mit einigen Erläuterungen versehen als Naturprodukt der edlen Art bezeichnet – eben als Natur- und Kulturprodukt.

Mehr zum Thema Lauda / Königshofen Neue Ausstellung in der Galerie „das auge“ in Lauda Mehr erfahren Kulturelles Leben Kunstkreis hat wieder spannende Aktionen vorbereitet Mehr erfahren Eröffnung gefeiert Neue Ausstellung im Kulturforum Mehr erfahren

Eine gezielte eigene Beschreibung aus dem Mund des Laudators sei hier als Zitat eingefügt: „Wein dient der Erquickung von Geist und Sinn. Indem ich dies sage, verschweige ich ein bisschen die Tücken der alkoholischen Gärung, die sich natürlich nur einstellen, wenn das Übermaß den Genuss ummünzt in Verdruss.“

Die Ausstellerinnen Herta, Manuela und Margit, nach seinen Worten „infinziert von einer heiteren Malleidenschaft“, kennt (und schätzt) Gunter Schmidt seit Jahren von Malkursen.

„Beigeordnete Aussteller“

Einzelne Bilder herausgreifend, geht er auf ihre Techniken und Wirkung ein, nennt die naturalistische Wiedergabe als Basis der bildenden Kunst, greift Beispiele auf wie Herta Heinrichs Weinfass in der Tiefe des Kellers, von Manuela Giordanelli die üppige Weintraube auf dem sattgrünen Weinblatt, vergisst auch nicht die „beigeordneten Aussteller“ wie Harald Schmaußer mit seinem unverkennbaren Stil der meisterhaften Zeichnung, Herta Beierstettel mit sich rhythmisch überschneidenden Farbflächen und Rudi Neugebauer als „Anreger der frühen Jahre“ mit Wiedergabe der Lichtspiegelung auf Glas ….; von sich selbst schreibt er über die Gedanken bei einem November-Spaziergang durch Felder und Rebflächen unter anderem mit den Worten: „Welch köstlicher Gegensatz: Archaisch wirkendes Gehölz trägt junges Gezweig und irgendwann die Frucht…“ – welch schöne Vorstellung. irg