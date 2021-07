Beckstein. Das Weingut Benz ruft in diesem Jahr am letzten Juli-Wochenende zum Rondo-Weinfestival auf. Am 30./ 31. Juli und 1. August ist auf dem Weingut in den Becksteiner Reben einiges geboten. Für die perfekte Urlaubsstimmung wurden in diesem Jahr als Livemusik „Die Kusängs“ am Freitag und für Samstag/ Sonntag die „Rossinis“ gewonnen werden. Von fränkischem Rock’n’Roll bis zu Klassikern mit südländischem Flair ist beim Rondo alles geboten. Die Familie Benz freut sich auf das 26. Rondo, das im letzten Jahr ausfallen musste. Der Eintritt für das Rondo-Weinfestival ist frei. Beginn am Freitag und Samstag jeweils um 18 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr. Das Festival wird unter Beachtung der aktuell geltenden Corona-Verordnung durchgeführt. Eine Registrierung beim Einlass ist erforderlich. Dafür kann die Luca-App genutzt werden.

