Weinfest in der „Laudemer“ Altstadt eröffnet

Lauda. Bei strahlendem Sonnenschein wurde am Freitagnachmittag am Marktplatz das Laudaer Weinfest eröffnet. Es war eine Premiere, die aufgrund von Corona lange auf sich warten ließ: Bürgermeister Dr. Lukas Braun stach im Beisein zahlreicher Zuschauer erstmals das Weinfass an. Pandemiebedingt war das Fest die letzten beiden Jahre ausgefallen. Nach der Zeit der Abstinenz wünschte er den Gästen, den Wein und die tolle Stimmung zu genießen. „Das Weinfest gehört zur Taubertäler Identität“, fand auch Landrat Christoph Schauder. Die Region brauche sich nicht zu verstecken. Als badische Weinkönigin führte Jessica Himmelsbach der erste offizielle Termin nach Lauda, wo sie die edlen Tropfen zusammen mit der Taubertäler Weinkönigin Michaela Wille genoss. Noch zwei Tage lang, bis zum Sonntag, dreht sich in der Altstadt alles um den Wein und das gemütliche Beisammensein. Ein Höhepunkt ist dabei der Büttenlauf am Sonntag. Bild: Diana Seufert

