Weinberg ist mehr Leidenschaft als Arbeit

Winzer haben das ganze Jahr viel zu tun. Derzeit werden die Stöcke geschnitten. Mit dabei ist auch der 91-jährige Wendelin Fleuchaus.

Gerlachsheim. Die Hand steckt in dicken Arbeitshandschuhen. Es ist nur wenige Grad über dem Gefrierpunkt. Ein paar zaghafte Sonnenstrahlen versuchen, die Graupelschauer am Mittag zu vertreiben. Wendelin Fleuchaus macht das Wetter nichts aus. Mit seiner roten Schere, die schon einige Steillagen rund um Gerlachsheim gesehen hat, zwickt er nicht benötigte Ruten der Reben ab. Für einen Winzer im Januar keine ungewöhnliche Arbeit im Weinberg. Ungewöhnlich ist eher das Alter von Fleuchaus, das man ihm aber nicht wirklich ansieht. Mit seinen 91 Jahren steht er auch im Winter an den Stöcken.

Schwarzriesling gedeiht am Gerlachsheimer Herrenberg. Rund 50 Ar müssen noch geschnitten und für den nächsten Austrieb vorbereitet werden. Zwei Ruten bleiben nach dem Griff zur Schere schließlich am Stock übrig. „Damit es bei einem Frost noch einen Trieb zur Sicherheit gibt“, wie Fleuchaus sagt. Für den Senior nicht mühselig, sondern eine Aufgabe, die ihm seit vielen Jahren in Fleisch und Blut übergegangen ist.

Traktorfahren als Passion

„Wenn es Spaß macht, kann man das auch gut schaffen“, ist er überzeugt. Und ihm macht der Weinberg großen Spaß. Auch wenn die Hände nicht mehr ganz so mitspielen und die Flinkheit in den Fingern in der letzten Zeit nachgelassen hat. Das Schneiden überlässt er daher ganz gern Tochter Petra und Schwiegersohn Wolfgang Barth. Sie haben mittlerweile auch den Betrieb übernommen. Traktorfahren ist dagegen seine Passion. Vor allem im Sommer ist er viel in den Steillagen unterwegs.

Insgesamt 20 Hektar Rebfläche bewirtschaftet die Familie vor allem an den Steilhängen in Gerlachsheim und Unterbalbach, aber auch in Königshofen und Sachsenflur. Zu tun gibt es immer etwas. „Beim Winzer wächst die Arbeit ständig nach“, sagt der 91-Jährige mit einem Lächeln. Nach dem Schneiden der Stöcke, was bis Ende März erledigt wird, folgt das Anbinden der Ruten und die Pflege der Stämme. Damit wird aber bis nach dem Frost gewartet, „falls die Stöcke von der Kälte gekitzelt werden“, wie Petra Barth erklärt. Sobald das Grün wächst, „geht’s schnell“ und die Ranken brauchen ihre Stützen. Vor allem der Schwarzriesling, der nicht gerne ranke und eher unwillig sei. Der Boden wird gemulcht und teils aufgelockert.

„Bis im Herbst die Trauben geerntet werden können, sind viele Arbeitsschritte im Weinberg nötig“, sagt die Winzerin. „Da steckt viel Handarbeit drin.“ Für einige Arbeiten, darunter auch die Lese, hat die Familie Unterstützung von rumänischen Helfern.

Winzer leben und arbeiten mit der Natur. Dass man viel Enthusiasmus braucht, wissen Tochter und Vater. Bis vor wenigen Jahren war auch Ehefrau Roswitha immer im Weinberg mit dabei, die sich zudem um Haus und Garten kümmert. Zufrieden sei er, wenn er jeden Tag seine Arbeit verrichten könne, sagt Fleuchaus. „Dass ich dort nicht fehle, wo ich nötig bin“, zitiert der langjährige Sänger und Musiker ein Kirchenlied. Und ein wichtiger Grundsatz für den Senior: „Die Ehrfurcht vor der Natur und Gottes Schöpfung.“

Als Bub schon im Weinberg

Schon als kleiner Bub stand der 91-Jährige im Weinberg. Boden hacken oder Kanister tragen durfte er schon früh. Er erinnert sich noch gut daran, wie sein Großvater 1937 Reben heimlich aus Veitshöchheim geholt und in Gerlachsheim auf dem Herrenberg angepflanzt hat. Müller-Thurgau sei es gewesen, berichtet er. Der Großvater war als Häcker – also als Winzer – eingetragen. Aber auch die Landwirtschaft spielte im Leben von Fleuchaus eine wichtige Rolle. Der gelernte Autoschlosser hatte nämlich in den 1950er Jahren seinen Beruf an den Nagel gehängt und war Landwirt mit Viehhaltung geworden. 1980 folgte dann ein weiterer radikaler Schnitt: Der Weinbau. „Damals gab es einen Anbaustopp für Weißweine, aber rote Sorten waren im Kommen.“

Neben den Flächen in Gerlachsheim wurde in Unterbalbach parzellenweise Gelände gekauft und dort Schwarzriesling gepflanzt. „Alles war erfroren in diesem Winter und wir haben einen Weinberg angelegt“, erinnert sich Tochter Petra Barth. Für Schwarzriesling hatte man sich auch deshalb entschieden, weil die Pflanzen beständiger gegen Frost sind. Vom ersten Überschuss aus diesem Wengert hat der gläubige Christ zusammen mit seiner Frau Roswitha einen Dreifaltigkeitsbildstock für den Weinberg fertigen lassen, „als Dank, weil alles gut gelaufen ist“.

Bei der Traubenlese immer dabei

Heute baut der Familienbetrieb von Müller-Thurgau über Grauburgunder und Kerner bis zu Spätburgunder, Schwarzriesling und Regent so ziemlich alle gängigen Sorten an. Alle Trauben auf den 20 Hektar Fläche werden in die Genossenschaft der Becksteiner Winzer gebracht, dort keltert und ausgebaut. Bei der Lese ist der Senior immer mit dabei und fährt mit dem Traktor die vollen Kübel aus dem Weinberg. Das Schönste, so erzählt er, sei aber die Mittagspause an seinem Geburtstag am 1. Oktober. „Dann kommen die Glückwünsche und das Ständchen, das ist ein tolles Fest“, lacht er. Dass der Tag mit der Traubenlese immer viel Arbeit mit sich bringt, stört ihn dabei nicht.

Ohne den Weinberg würde Wendelin Fleuchaus etwas fehlen. Hier ist er sein eigener Herr, macht das, was er möchte. Aufhören kann er sich auch nicht vorstellen. „Die Aufgabe tut ihm gut“, sagt seine Tochter liebevoll.

Und was denkt er als mittlerweile Urgroßvater? „Der Weinberg ist für mich keine Arbeit, sondern gern gemachter Zeitvertreib.“ Dann nimmt er die Schere und schneidet die nächsten Ruten ab.