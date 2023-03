Weinbau an Schautafeln erklärt

Der Oberlaudaer Weinbergsweg ist um eine Attraktion reicher: Sechs informative Schautafeln informieren seit neuestem über die Geschichte des Weinbaus am Berg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Lauda-Königshofen. Nicht erst seit Corona ist Wandern wieder in aller Munde. Die Stadt Lauda-Königshofen bietet hierfür ein reiches Repertoire an Wanderwegen. Man kann entlang der Tauber wandern, die vielen Kirchen im Stadtgebiet entdecken oder auch die Weinberge erkunden. Dabei hat man meist auch einen wunderbaren Blick in die Landschaft. Was man weniger wahrnimmt, sind dabei die Weinberge selbst und ihre Besonderheiten.

Das hat man auch im Sachgebiet Tourismus, Kultur, Messe erkannt und ist froh, dass mit dem Weingut Johann August Sack ein örtlicher Weinbaubetrieb die Aufgabe übernommen hat, auf mehreren Informationstafeln am Oberlaudaer Altenberg die Geschichte des Weinbaus am Berg, die Besonderheit der Trockenmauern, der Magerwiesen oder auch der Streuobstwiesen, die ebenfalls ortsprägend hier in der tauberfränkischen Landschaft sind, und weitere weinbaurelevante Themen zu erklären. Bei einem Ortstermin erläuterte Juniorchef Johannes Sack Sachbearbeiterin Christina Ort von der Stadt Lauda-Königshofen den Hintergrund der einzelnen Tafeln und ihre ganz bewusst gesetzten Standorte. „Unser Weingut verfügt über größere Flächen auf dem Altenberg“, so Johannes Sack, „und möchte den Wanderern gerne davon berichten, wie man aktiven Umweltschutz in dem nicht flurbereinigten Hang betreibt“. Der Weg ist auch auf der neuen Wanderkarte verzeichnet, welche die Stadt kürzlich neu veröffentlicht hat. „Hier sind alle offiziellen Wege eingezeichnet, die man in unserer schönen Stadt erwandern kann. Von einfachen Wanderungen über anspruchsvolle, mehrstündige Touren bis hin zu Fernwanderwegen ist in Lauda-Königshofen mit seinen Stadtteilen alles möglich“, berichtet Ort. Die aktuell sechs Tafeln sollen bei Bedarf noch erweitert werden, so Sack. Themen gibt es schließlich genug, die den Weinbau und die Pflege der Landschaft am Oberlaudaer Altenberg erhellen können. stv