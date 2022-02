Wein stets im Mittelpunkt

Beckstein. Ins neue Jahr starten die Becksteiner Winzer mit bewährten Motto-Weinproben. Ab 4. März werden immer freitags unterschiedliche Themen rund um die feinen Wein- und Sektspezialitäten zelebriert. Der erste Termin steht unter dem Zeichen „Typisch Tauberfranken“. Verkostet werden Weine von klassischen Rebsorten, die eigenständig und individuell das Terroir rund um Beckstein widerspiegeln. Weitere Termine sind: 11. März „Burgunderweine“, 18. März „Mädelsrunde“, 25. März „Blindverkostung“, 1. April „Willkommen April“, 8. April „Selektionsweine“. Eintritt wird an der Abendkasse erhoben.

In Zusammenarbeit mit der Weinstadt Lauda-Königshofen findet das Kinomobil zum ersten Mal im stilvollen Ambiente des St.-Kilian-Kellers statt. Am 20. März macht der Kinomobilbus Station im Weinort Beckstein. An diesem Kinotag sind drei Filmaufführungen geplant: 14.30 Uhr Kindervorstellung „Lauras Stern“; 16.30 Uhr Jugendvorstellung „Die Schule der Magischen Tiere“; 19 Uhr Erwachsenenvorstellung „Die West Side Story“. Eintritt wird erhoben. Zu allen Vorführungen findet eine Bewirtung statt. Folgetermine sind in Planung.

Gesellige Weinprobe

Nach zweimaligem Ausfall findet am Freitag, 22. April, der Höhepunkt an Kulinarik – „Becksteiner Gaumenspaß“ statt. Weine von höchstem Niveau und kulinarische Spezialitäten vom Landhotel Edelfinger Hof bilden die Grundlage für diese umfangreiche sowie gesellige Weinprobe. Nicht nur Details der Weinbereitung, sondern auch Anekdoten aus dem Keller machen Wein an diesem Abend erlebbar für alle Sinne. Das außergewöhnliche Ambiente des St.-Kilian-Kellers sorgt für die entsprechende Stimmung.

Ebenfalls zum zweiten Mal präsentieren die Becksteiner Winzer am 25. Mai in der Wandelhalle Bad Mergentheim eine Oldie-Dance-Night mit der aus der Region stammenden Showband „Elvis & The Evergreens“. Eine musikalische Zeitreise in die 1960er und 1970er Jahre. Hier darf das Tanzbein bei Wein und kleinen Speisen geschwungen werden. Kartenvorverkauf über www.reservix.de.

An den Erfolg aus dem Jubiläumsjahr 2019 möchten die Becksteiner Winzer anknüpfen und veranstalten wieder die Weingenussnacht am Samstag, 9. Juli. Hier ist wieder einiges geboten: eine große Auswahl an Wein und Sektspezialitäten, kulinarische Köstlichkeiten vom Grill mit dem Barbecue-Team Lauda und natürlich beste musikalische Umrahmung wenn es wieder heißt: Bühne frei für „Elvis & The Evergreens“. Der Eintritt ist frei.

Im Herbst ist es in den Weinbergen bekanntlich am schönsten. Dies ist Grund genug für die Becksteiner Winzer gleich zwei familienfreundliche Weinwanderungen zu initiieren. Am Sonntag, 2. Oktober, und Sonntag, 16. Oktober, geht es mit Gästeführer Michael Spies raus in die Natur. Im Gepäck sind leckere Weine, kleine Häppchen und saisonaler Blechkuchen. Bei dieser Entdeckungstour erfahren die Gäste viel Wissenswertes rund um den Wein und die herrliche Natur. Familien mit Kindern sind dazu ebenfalls willkommen.

Herbstzeit ist Weinzeit. Aus diesem Grund werden die bewährten Motto-Weinproben fortgesetzt. Ab Freitag, 30. September, immer freitags, finden Verkostungen mit unterschiedlichen Themen, rund um die feinen Wein- und Sektspezialitäten, statt. Die Termine sind: 7., 14., 21. und 29. Oktober sowie 4., 11., 18. und 25. November. Ein Entgelt wird erhoben.