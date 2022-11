Weihnachtszauber in Lauda

Lauda. Kindern, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, bescheidene Wünsche erfüllen: Das wollen Beatrix Wendt, Monika Michel und ihre Mitstreiter des Weihnachtszaubers. Vom 1. bis 24. Dezember werden in der Rathausstraße in Lauda täglich Türchen geöffnet. Dahinter verbergen sich nicht nur Leckereien für die Kleinen, sondern auch Geschenke für Kinder, denen es nicht so gut geht, viele Aktionen und ein kleiner Weihnachtsmarkt. Beginn ist jeweils um 17 Uhr. Bürgermeister Dr. Lukas Braun wird an einem Tag ebenso eine Geschichte vorlesen, wie Pfarrer Stefan Märkl. An vielen anderen Tagen ist ein musikalisches Rahmenprogramm geplant. Der Erlös kommt bedürftigen Kindern zugute, um ihnen Herzenswünsche zu erfüllen.

