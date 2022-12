Weihnachtliche Klänge erfüllten Kirche

Gerlachsheim. Das Weihnachtsfest steht kurz vor der Türe und alle, die das Weihnachtskonzert der Musikkapelle Gerlachsheim besucht haben und das waren erfreulich viele, dürften dies mit Freude erwarten. Aus einer schönen Tradition wurde nach erzwungener Corona-Pause ein ersehntes Comeback. Dazu luden die Musiker am Samstag in die festlich illuminierte Heilig Kreuz Kirche zu Gerlachsheim ein.

Eröffnet wurde das Konzert mit „Trumpet Voluntary“ aus der Feder von Jeremiah Clarke. Voluminös intoniert, soweit man bei nur noch knapp 20 Musikern davon sprechen kann, war dies ein gelungenes und vielversprechendes Opening.

Was aber wäre ein Weihnachtskonzert ohne „Winter Wonderland“, oder gar ohne „White Christmas“? Also hieß es, einsteigen in den Schlitten, den wohlbekannten Klängen lauschen und von weißer Weihnacht träumen. Das hätte sicher auch Irving Berlin gefallen, dem Komponisten von „White Christmas“, der besten Komposition überhaupt, wie er sein Stück selbst beurteilte. Und dann auch noch zu hören in dieser besonderen Atmosphäre der Gerlachsheimer Barockkirche mit ihrer wunderbaren Akustik.

Weihnachtslieder der moderneren Art kann die Musikkapelle auch. Mit den Titeln „You raise me up“, bekannt durch B. Graham und R. Lovland, sowie „The most wonderful time of the year“, in der Version von Eddie Pola und George Wyle bewiesen das die Musiker umgehend.

Dazwischen entführte die Kapelle ihre Gäste mit dem Medley „Morning Spiritual“ über den großen Teich. Mal nachdenklich leise, mal freudig und laut, das ist die Welt der amerikanischen Gospels und Spirituals. Viele dieser bekannten Melodien luden zum rhythmischen Klatschen, oder gar mitsingen ein.

Dagegen war „Cinderella´s Dance“ bekannt aus dem Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ als nächstes Stück fantastisch leise, aber wunderbar getragen von seiner schönen Melodie.

Das „Halleluja“ durfte natürlich nicht fehlen, diesmal aber nicht aus dem Oratorium von Händel, sondern aus der Feder von Lenard Cohen, für jeden Zuhörer ein Genuss mit „Kenn ich“-Effekt.

Wahrhaft weihnachtlich setzte die Musikkapelle einen weiteren Akzent. Mit dem Liederzyklus „Die Winterrose“ erklangen so bekannte und beliebte Weihnachtlieder wie „Tochter Zion“, „Maria durch den Dornwald ging“, „Kommet ihr Hirten“, „Es ist ein Ros entsprungen“ und zu guter Letzt „Oh du Fröhliche“.

Das Ende des Konzertes rückte somit schon in Sicht, mit „Feliz Navidad“ von José Feliciano und „Happy X-Mas (War is over)“ von John Lennon und Yoko Ono, sendeten die Musikanten einen Gruß um die ganze Welt, verbunden mit den Wünschen, die diesen Songs zugrundeliegen.

Vor der Zugabe, trotz den niedrigeren Temperaturen in der Kirche gehört diese selbstverständlich dazu, bedankte sich Bernhard Stolz bei der Pfarrgemeinde für die Überlassung der Kirche als prächtigen Konzertsaal und besonders Mesnerin Annette Mohr. Er führte wieder gekonnt und mit viel Wissenswertem durch das Programm

Mit „I will follow him“ (Stole, Del Roma) bedankten sich die Musiker beim Publikum. Gemeinsam mit den mitsingenden Gästen des Weihnachtskonzerts ertönte dann noch „Leise rieselt der Schnee“ durch die alt-ehrwürdigen Mauern.