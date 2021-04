Bei Kablitz in Lauda stehen die Zeichen auf Expansion. Nun ist der Spatenstich für ein neues Bürogebäude erfolgt.

Lauda. Die Firma Richard Kablitz, die als Energieanlagenbauer auch auf Erneuerbaren Energien setzt, hat ein klares Ziel: Weiteres Wachstum. Dafür wird am Standort in der Bahnhofstraße in Lauda kräftig investiert. Insgesamt rund zehn Millionen Euro werden für die Expansion in die Hand genommen. Sichtbares Zeichen ist der Neubau des Büro- und Konferenzgebäudes, zu dem vor wenigen Tagen der Spatenstich erfolgte.

Mehr Platz für Innovationen

Mittelständler ist weltweit aktiv Das inhabergeführte Unternehmen ist seit 120 Jahren in der Feuerungs- und Wärmetechnik tätig, heißt es auf der Internetseite der Firma. Nachdem Richard Kablitz im Jahr 1899 die berippten gusseisernen Wärmetauscherplatten erfunden hatte, gründete er in seiner Geburtsstadt Riga im Jahr 1901 die nach ihm benannte Firma. Sie wurde durch Innovationen schnell im gesamten Gebiet der ehemaligen Sowjetunion bekannt. Kablitz meldete zahlreiche Patente an, darunter einige für Wärmerückgewinnung und für die Entwicklung des Economisers. Anfang der 1950er Jahre siedelte die Familie zusammen mit dem Unternehmen nach Lauda um. Das mittelständische Traditionsunternehmen ist seit vielen Generationen im Familienbesitz. Man betreibt am Firmensitz eine eigene Gießerei und Stahlfertigung, um den hohen Qualitätsansprüchen seiner Produkte gerecht zu werden. Ein Team von über 95 Mitarbeitern arbeitet weltweit für die Kunden, die zum Großteil aus der Holzwerkstoff- und Sägeindustrie kommen. Darüber hinaus gehören aber auch Energieversorger, Contractingunternehmen und Kommunen zum Kundenstamm. Kablitz-Anlagen sind auf der ganzen Welt zu finden: Europa, Asien, Süd- und Nordamerika sowie Australien und Neuseeland.

„Die neuen Räume sind der Abschluss einer Reihe von umfangreichen Investitionen“ erläutert der geschäftsführende Gesellschafter Andreas Hehn-Mark. Zusammen mit CEO Thomas Kasper von der Engitec Group Milano, als Mit-Teilhaber von Kablitz, Architekt Paul Kolbe sowie Vertretern der mit der Ausführung betrauten Firmen gab Hehn-Mark den Startschuss für die Vergrößerung des Gebäudes. 650 Quadratmeter auf zwei Stockwerken sollen den Mitarbeitern mehr Raum für Verwaltung und Innovation bieten. Damit reagiere man auf die derzeit beengten Verhältnisse.

Vor allem der Bereich Projektmanagement soll künftig mehr Platz und Gestaltungsmöglichkeiten bekommen. „Wir brauchen mehr Manpower, wollen aber weiterhin kurze Wege gewährleisten“, so Hehn-Mark. Rund 1,8 Millionen Euro kostet der Anbau, der auch den künftigen Eingangsbereich in das Gebäude integriert.

Andreas Hehn-Mark dankte allen für die gute Zusammenarbeit. Als mittelständisches Unternehmen, das in der Region verwurzelt ist, setze man auf Partner aus der Region. Daher sei die Auftragsvergabe ausschließlich an regionale Firmen ergangen. Die Geschäftsführer des Bauunternehmens Faul und Bethäuser, Herbert Bethäuser und Norbert Groß, bedankten sich stellvertretend für die tätigen Firmen für das Vertrauen.

Bereits seit 2015 wird beim Anlagenbauer Kablitz die Vergrößerung der Fertigungsflächen am Standort Lauda umgesetzt, um der stetig steigenden Nachfrage der Kunden gerecht zu werden. In mehreren Bauabschnitten hatte man die Kapazitäten der Fertigung auf nun 2500 Quadratmetern mehr als verdoppelt. Herzstück der neuen Halle ist ein Verladekran, der bis zu 50 Tonnen schwere Werkstücke bewegen kann. Damit habe man die Voraussetzungen geschaffen, um noch größere Bauteile zu realisieren. „Mit dem Investitionsprogramm haben wir bereits in den vergangenen Jahren die Weichen für einen weiterhin innovativen und zukunftsfähigen Unternehmensstandort gestellt.“

Zehn Millionen Euro investiert

Den Büroneubau sieht Hehn-Mark als den guten Schlusspunkt hinter eine erfolgreiche Sicherung des Standorts zum 120-jährigen Bestehen des Unternehmens. „Die Gesellschafter haben immer wieder überlegt, wie mutig wir bauen und investieren sollen“, so der Geschäftsführer. Für die ganzen Maßnahmen seien in rund fünf Jahren etwas zehn Millionen Euro geflossen. Er ist überzeugt, dass sich der Einsatz auch auszahlen wird.

Aktuell ist Kablitz bei mehreren Projekten in Russland und in Skandinavien aktiv, aber auch in Bulgarien und Deutschland. In Wismar werden derzeit für eine Anlage zwei Dampfkessel gebaut und installiert, die 18 Mega Watt Strom liefern können. Das Projekt in Skandinavien diene zur Wärmeversorgung, um dortige Kohlekraftwerke vom Netz nehmen zu können, so Betriebsleiter Bernd Stein.

Fit für die Zukunft

Auch für die Zukunft sind Andreas Hehn-Mark und Betriebsleiter Bernd Stein zuversichtlich - trotz der Corona-Pandemie. „Wir stehen für ein klares Bekenntnis zum Standort Lauda und vor allem für zukunftsfähige Produkte“, betonen die beiden. Sie wollen nicht nur die Zahl der Mitarbeiter von derzeit 95 weiter steigern, sondern sehen auch ein großes Wachstumspotenzial. Teil der Unternehmensstrategie sei es, dafür zu sorgen, dass die „Next Generation“ durch die gezielte Qualifizierung und Förderung von Nachwuchskräften und Mitarbeitern ausgebildet werde. Mit einem Exportanteil von rund 70 Prozent will man auch auf dem ausländischen Markt weiter punkten.

Bezugsbereit soll der Neubau übrigens im September sein. Dann ist auch eine Feier zum Geburtstag geplant – wenn es Corona zulässt.