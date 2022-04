Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Technischer Ausschuss - Gremium stimmte einem An- und Neubau an ein bestehendes Lagergebäude zu Wegert Raumausstattung erweitert Verkaufsräume in Königshofen

Der Technische Ausschuss stimmte dem geplanten An- und Neubau an das Lagergebäude der Firma Wegert in Königshofen zu. Geplant sind ein Schau- und Verkaufsraum sowie Büros für die Verwaltung. © Seufert