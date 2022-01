Webinare für Eltern

Main-Tauber-Kreis. Auf die Vergabe der Halbjahreszeugnisse sind viele Familien diesmal besonders gespannt. Denn wie schon das vergangene war auch dieses Schuljahr noch weit entfernt von Normalität. Wie groß die in den zurückliegenden fast zwei Jahren entstandenen Lernlücken bei den Schülerinnen und Schülern wirklich sind, zeigt sich in diesen Tagen schwarz auf weiß. Der Studienkreis in Tauberbischofsheim und Lauda-Königshofen gibt Eltern in kostenlosen Webinaren eine Fülle an praktischen Tipps. Zusätzlich führt das Nachhilfeinstitut vom 31. Januar bis 4. Februar unverbindliche persönliche Beratungen in seiner Woche der offenen Tür durch.

Im Februar hält eine Lernexpertin Online-Vorträge für Eltern. Termine und Anmeldemöglichkeiten gibt es unter studienkreis.de/webinare. Das Webinar „Wie lernt mein Kind am besten?“ findet am 9. und 28. Februar jeweils ab 17.30 Uhr statt, das Webinar „Mein Kind hat keine Lust — Tipps gegen die Null-Bock-Stimmung“ am 8. und 16. Februar jeweils ab 17.30 Uhr.

Das Webinar „Mein Kind kann sich nicht konzentrieren — was Eltern tun können“ ist am 3. und 17. Februar jeweils ab 17.30 Uhr geplant.