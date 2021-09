Waschbären fühlen sich heimisch

Der Waschbär ist nicht nur ein putziges Tierchen. Der Kleinbär aus Nordamerika ist auch ein heimlicher Nachtjäger. In der Region fühlt er sich mittlerweile sehr heimisch.

Lauda-Königshofen. Man sieht ihn nicht, man hört ihn nicht – und dennoch ist er da. Die Rede ist vom Waschbär, einem ursprünglich aus Nord-Amerika stammenden Kleinbären, der in den 1930er Jahren im hessischen Edersee-Gebiet zur Bereicherung der heimischen Fauna ausgesetzt wurde – und das mit Erfolg. Auch in der Tauberregion fühlt sich der putzige Geselle wohl, wie die Naturschutzbeauftragten des Main-Tauber-Kreises festgestellt haben.

In den Kriegswirren des Zweiten-Weltkriegs kam es zu weiteren Freisetzungen aus Pelztierfarmen im Brandenburger Land. Viele Gebiete in Mitteleuropa boten optimale Lebensräume für den äußerst anpassungsfähigen Waschbär, so dass seiner Ausbreitung in Deutschland und einigen Nachbarländern nichts mehr im Wege stand. Es ist davon auszugehen, dass es später immer wieder zu Freilassungen einzelner Tiere kam und somit eine genetische Vielfalt des Gesamtbestandes erreicht wurde.

Waschbären führen ein heimliches Leben, sind – mit Ausnahme der Jungtiere – überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv. Ihre Anwesenheit zeigt sich meist nur an ihren Spuren und Hinterlassenschaften: Umgegrabene Komposthaufen und Gemüsebeete, umgestürzte und durchwühlte Biotonnen, verwüstete Gartenhäuser, selbst Blumenkübel werden nächtens, zum Ärger ihrer Besitzer, zerstört.

Vegetarische Kost und Würmer

Überhaupt ist er ein Nahrungsgeneralist. Sein Speiseplan umfasst vegetarische Kost bis hin zu Schnecken, Würmern und allen Tieren, die er überwinden kann. Das Ausräubern von Vogelnestern ist eine besondere Spezialität von ihm. Selbst die Wochenstuben von Fledermäusen oder deren Winterquartiere sind nicht sicher vor ihm.

Dabei ist es gleichgültig, ob er seine Beute unter der Erde, über der Erde, auf Bäumen oder im Wasser aufspürt und das im Wald wie in Siedlungen. Für seinen Spürsinn und seine Kletterkunst gibt es kaum natürliche Grenzen.

Jäger und aufmerksame Naturbeobachter stellen in den letzten Jahren im Taubertal einen ständigen – bis teilweise starken – Rückgang von Beständen der Stockente und des Blässhuhns fest. Gleichzeitig wird aber berichtet, dass zum Beispiel das Vorkommen des sonst eher seltenen Grünfüßigen Teichhuhns zugenommen hat. Krankheiten, wie Vogelgrippe, scheiden als Grund daher aus.

Der Wildbiologe des Landesjagdverbandes, Klaus Lachenmaier, bestätigt auf Anfrage Rückgänge von Blässhuhn und Stockente in ganz Baden-Württemberg. Auffallend dabei ist die gleichzeitig gestiegene Strecke erlegter Waschbären und Nilgänse.

Überträger von Parasiten

Das trifft auch für den Main-Tauber-Kreis zu. Nicht nur in der näheren Umgebung der Tauber, sondern auch in den Nebentälern und weitab von Bächen oder Kleingewässern kamen Kleinbären zur Strecke. Dies untermauert die Vermutung, dass an dem starken Rückgang der Enten- und Blässhuhnbestände der Waschbär zumindest mitbeteiligt ist. Als Grund für die Zunahme der Anzahl des Grünfüßigen Teichhuhns vermutet Lachenmaier einen verminderten Konkurrenzdruck der Blässhühner gegenüber dem Teichhuhn und dessen Gewohnheit, seine Nester versteckt im Uferbereich, statt, wie das Blässhuhn, als offene Schwimmnester anzulegen. Faunenfremde Tierarten wie der Waschbär sind häufig Parasitenträger, auf die die heimische Fauna – einschließlich der Mensch – nicht eingestellt ist. Dabei stellt der Waschbärspulwurm eine der gefährlichsten Zoonosen dar. In jedem Gramm Kot werden täglich 20 000 bis 26 000 Spulwurmeier ausgeschieden. Aus ihnen entwickeln sich Larven, die jahrelang infektionsfähig bleiben. Je nach Befallsort kann dies zu Erblindung bis zum Befall des zentralen Nervensystems führen und letztendlich tödlich enden, hießt es beim Deutschen Jagdverband zu dem Thema.

Das bedeutet, dass Jäger und alle Personen, die mit dem Waschbär oder seinen Hinterlassenschaften Kontakt haben oder hatten auf äußerste Hygiene achten müssen, um eine Infektion möglichst zu vermeiden.

„Der Waschbär, der putzige Maskenträger, den viele Menschen aus Zoos oder Tiergärten kennen, ist also kein harmloses Kuscheltier“, sagen die Naturschutzbeauftragten. Er stehe sogar auf der EU-Liste invasiver, gebietsfremder Arten. Das Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz empfiehlt in seinem Jagdbericht 2018 / 2019 als lokale Beseitigungs- bzw. Kontrollmaßnahme den Lebendfang mit Fallen, Abschuss sowie ein gezieltes Prädatorenmanagement zum Schutz naturschutzfachlich wertvoller Gebiet bzw. Arten. Der Waschbär unterliegt in Baden-Württemberg dem Jagdrecht, so die Naturschutzbeauftragten.