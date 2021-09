Wanderung auf dem Augustinusweg

Lauda-Königshofen. Als Seelsorgeeinheit kann man sich gemeinsam am Samstag, 11. September, auf dem Augustinusweg unter dem Motto „Das liebe Leben…das Leben lieben“ machen. Seelsorgeeinheit und Augustinuswegverein freuen sich auf viele Gelegenheiten zum Gespräch. An den Stationen gibt es Impulse. Vorbereitet wird der Tag von Gemeindemitgliedern und Mitgliedern des Seelsorgeteams. Verpflegung ist mitzubringen. Es wird bei jedem Wetter gelaufen. Wer nicht den ganzen Weg mitlaufen kann oder möchte, kann einsteigen um 10 Uhr ab der Kirche Deubach, um 13.45 Uhr ab dem ehemaligen Kindergarten Messelhausen, um 16.15 Uhr ab dem Kindergarten Oberbalbach oder um 17 Uhr zum Gottesdienst auf dem Sportplatz in Deubach kommen. Eine Anmeldung zum Gottesdienst ist nicht nötig.. Für Infos steht Patricia Merkel, Telefon 09343/5899582, zur Verfügung.

