Wandel gemeinsam mit Arbeitnehmern angehen

Gerlachsheim. „Menschenwürdig statt prekär – den Wandel in der Arbeitswelt gestalten“ lautete das Thema eines Vortrags- und Diskussionsabends im Josefshaus in Gerlachsheim im Rahmen der „Gerlachsheimer Mon(d)tage“. Referent der jüngsten Auflage war Uwe Terhorst, Referent für Arbeitnehmerseelsorge in der Region Rhein-Neckar/Odenwald-Tauber. „Sowohl die Arbeitswelt als auch die Gesellschaft stehen vor großen digitalen und ökologischen Aufgaben und Herausforderungen. Hinzu kommen Pandemie, Ukrainekrieg, Energiekrise, Inflation und Klimawandel,“ schilderte Moderatorin Christiane Schäffner, stellvertretende Bezirksvorsitzende der Katholischen Arbeitnehmerbewegung, zu Beginn die aktuelle Ausgangssituation.

In seinem Vortrag beleuchtete Uwe Terhorst, wie der Wandel gemeinsam mit den Beschäftigten möglicherweise sozial, ökologisch und demokratisch gestaltet werden könnte. „Diese sich verstärkenden und multiplen Krisen sowie die Transformation in der Wirtschaft sind riesige Herausforderungen und haben tiefe Risse in unserer Gesellschaft verursacht“, bilanzierte er.

„In den letzten Jahrzehnten – vor allem in Westeuropa – haben wir uns geirrt, indem Wohlstand mit Demokratie verwechselt wurde. Europa ist jedoch größer als die Europäische Union. Der Bauch ist ein Zeichen des Wohlstands, aber der Rücken hält uns aufrecht“, meinte Terhorst gemäß dem Österreichischen katholischen Theologen Alfred Zankanella bezüglich christlich-sozialer Werte als Orientierung zum Aufbau einer zukunftsfähigen Gesellschaft. Derzeit gebe es in Teilen der Bevölkerung eine Neigung zu autoritärem Populismus nationalistischer Prägung. Allerdings brauche es vielmehr eine klare Stellung zur Einhaltung völkerrechtlicher Vereinbarungen, damit kein mittelalterliches Faustrecht um sich greife. 4,8 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, davon 1,3 Millionen in Teilzeit, 150 000 Leiharbeitnehmer, 350 000 befristete Arbeitsplätze sowie eine bei 3,4 Prozent liegende Arbeitslosenquote, nannte der Referent Eckdaten für Baden-Württemberg. Verglichen mit anderen Bundesländern sei Baden-Württemberg zwar wohlhabend, allerdings könnten nicht alle Menschen am ökonomischen Erfolg des Landes teilhaben, so dass für viele Menschen Gerechtigkeit in ihren Lebens- und Arbeitsverhältnissen nicht erreicht sei. „Rund neun Prozent – also fast jeder zehnte Erwerbstätige – und circa 16,5 Prozent aller Menschen im Land sind von Armut betroffen“, gab Terhorst zu bedenken.

Corona habe die Arbeitswelt in vielen Teilen verändert wie etwa durch die verbreitete Einführung von „Homeoffice“. Schattenseite dieser „neuen schönen Arbeitswelt“ seien unter anderem Neiddebatten in Belegschaften, der Verlust sozialer Kontakte und die ungeklärte Frage, wie sich beispielsweise Solidarität unter Menschen organisieren lasse, die sich kaum oder nicht mehr kennen. „Der Wandel muss gemeinsam mit den Beschäftigten sozial, ökologisch und demokratisch gestaltet werden. Ein gutes Gelingen von Veränderungsprozessen in der Wirtschaft ist vor allem durch eine aktive betriebliche Mitbestimmung möglich“, zeigte sich Terhorst überzeugt. „Dazu müssen Arbeitgeber- und Beschäftigtenvertreter gemeinsam Prozesse anstoßen, denn nur durch partnerschaftliches Verhalten werden wir die Herausforderungen der Krisenauswirkungen meistern sowie eine Spaltung der Gesellschaft vermeiden können.“ Im Sommer wurde im EU-Parlament die „Richtlinie über angemessene Mindestlöhne in der Europäischen Union“ verabschiedet. „Sie regelt unter anderem europaweite Verfahrensstandards für die Festlegung, Aktualisierung und Durchsetzung von gesetzlichen Mindestlöhnen. Das Rahmenwerk enthält Regelungen zur Förderung von Tarifverhandlungen zur Lohnfestsetzung“, berichtete Terhorst. Die Richtlinie sehe vor, dass Mitgliedstaaten Aktionspläne zur Erhöhung der Tarifbindung festlegen müssen, wenn diese unter 80 Prozent liege. „Eine großartige Entscheidung, denn die Umsetzung der in der Richtlinie festgelegten Standards wird das Leben von Millionen von Beschäftigen mit niedrigen und teils existenzbedrohlichen Löhnen erheblich verbessern“, meinte der Referent für Arbeitnehmerseelsorge. „Ebenso formulierten die Parlamentarier erstmals eine konkrete Zielmarke für die Tarifbindung in einzelnen Mitgliedsstaaten und die Absicht nach einer Reformierung der Europäischen Aktiengesellschaft, so dass Lücken in der Unternehmensmitbestimmung geschlossen werden.“ „Solidarität und solidarisches Handeln sind unverzichtbar, denn alle tragen Verantwortung“, resümierte Referent Uwe Terhorst als eine Grundthese zum Abschluss seines Vortrags.