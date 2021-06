Wachdienst im Terrassenfreibad aufgenommen

Königshofen. Für die DLRG Königshofen startete, etwas früher als 2020, die zweite Wachsaison unter Corona-Bedingungen. Die Wachgänger der DLRG werden mit ihrem Engagement wieder einen Beitrag leisten auf dem Weg, das öffentliche Leben wiederzuerwecken. Dabei ist gerade in der warmen Jahreszeit die Öffnung es Terrassen-Freibad in Lauda ein besonderer Beitrag.

AdUnit urban-intext1

Mit der Baderöffnung beginnt auch für die DLRG traditionell die Wachsaison, in der das städtische Personal an den Wochenenden und Feiertagen durch die Wachgänger der DLRG Königshofen seit vielen Jahrzehnten aktiv unterstützt wird. Parallel zum Wachdienst leisteten die Helfer der DLRG zusätzlich ein sehr starkes Engagement im Corona Testzentrum der Stadt in der Tauberfrankenhalle. Hier unterstützten die DLRGler seit Mitte März tatkräftig die Teststrategie zur Bekämpfung der Corona Pandemie.

Die DLRG Königshofen hofft, dass sich trotz der Coronaauflagen viele Badegäste im Freibad einfinden. Durch das Hygienekonzept und die geltenden Regeln sei auch dies ein aktiver Beitrag im Rahmen der Pandemiebekämpfung, finden die Mitglieder. Wildes baden an der Tauber oder in nicht beaufsichtigten Seen führe darüber hinaus zu erhöhten Gefahren, insbesondere bei schlechten Schwimmern egal welchen Alters. Die DLRG Königshofen appelliert deshalb, im beaufsichtigten Bad dem Schwimmvergnügen zu fröhnen auch wenn die Auflagen hierbei aktuell etwas komplizierter sind.

Ausbildung absolviert

Auf partnerschaftlicher Basis der letzten Jahre und unterstützen die ehrenamtlichen Wachgänger auch in der zweiten Coronasaison das städtische Personal sehr stark. Die Aufgaben in diesem Jahr sind neben der Aufsicht des modifizierten Schwimmbades auch der Überblick über die aktuelle Personenanzahl im Becken und die allgemeine Einhaltung der Abstandsregelungen. Die Personalkapazität der DLRG zum Wachdienst wird verdoppelt.

AdUnit urban-intext2

Um aktiv an diesem Dienst teilnehmen zu können, absolvieren die Wachgänger eine Ausbildung zum Rettungsschwimmer und einen Erste-Hilfe Lehrgang. Darüber hinaus sind sehr viele DLRGler ausgebildete Sanitäter. Den Einstieg in das Rettungsschwimmen bildet für die Jugendlichen der Juniorretter, der ab zehn Jahren erworben werden kann. Anschließend kann man vom Deutschen Rettungsschwimmabzeichen Bronze (ab 12 Jahren) über Silber (ab 15) zu Gold (ab 16) aufsteigen. Die medizinische Komponente wird ebenfalls bei der DLRG ausgebildet.

Einige Wachgänger sind auch anderweitig im Einsatztrupp der DLRG Königshofen aktiv. Der Einsatztrupp deckt neben der Badewache auch rund um die Uhr den Wasserrettungsdienst von Gamburg bis in den südlichsten Main-Tauber-Kreis mit Strömungsrettern, Einsatztauchern und Wasserrettungshelfern sowie den Katastrophenschutz mit der Führungsgruppe ab. Die Badewache wird genutzt, um jugendliche Nachwuchsretter in das Alltagsgeschehen der DLRG einzuführen. Mit dem Jugend-Einsatz-Team der DLRG Königshofen werden Nachwuchskräfte zu Lebensrettern ausgebildet, welche später ebenfalls in den weiterführenden Aufgaben der DLRG unterstützen können.

AdUnit urban-intext3