Vorstandsteam weiter in Amt und Würden

Königshofen. Rechtzeitig zum Jahresabschluss hat der Förderverein des SV Königshofen seine Hauptversammlung durchgeführt. Dabei bleibt der Förderverein auch weiterhin in bewährten Händen des Vorstandsteams um Präsident Jörg Aeckerle.

In der Zusammenkunft wurden wieder alle Posten besetzt. Im Jahresbericht des Vorstands wurde deutlich, dass auch beim SVK vor allem die Energiekrise ihre Spuren hinterlassen haben. „Für Vereine in Lauda-Königshofen, die ein eigenes Gebäude zu unterhalten haben, ist dies in Zukunft so nicht mehr darstellbar“, merkte Herbert Bieber, Vorsitzender des Hauptvereins, in diesem Zusammenhang an. In seinen weiteren Ausführungen wurde nochmals der Sinn und Zweck des Fördervereins herausgestellt und vor allem das ehrenamtliche Engagement der vielen SV-Jugendtrainer gelobt. „Gerade das soziale Engagement ist beim SVK herausragend“, so das Vorstands-Team abschließend.

Finanzen schnell abgehandelt

Der Tagesordnungspunkt Finanzen war schnell abgehandelt, denn Kassenprüfer Bernhard Geisler attestierte der Finanzabteilung um Schatzmeister Andreas Schmitt eine einwandfreie Buchführung. Dementsprechend führte Christian Schäffner die Entlastung des Vorstands durch.

Auch die Wahlen unter der Regie von Christian Schäffner erwiesen sich als Formsache. Präsident Jörg Aeckerle, Vize-Präsident Jochen Spiller, Schriftführer Berthold Schweikert und Schatzmeister Andreas Schmitt erhielten eine einstimmige Zustimmung der Mitglieder. Im Beirat sind wie bisher Herbert Bieber, Hubert Deckert, Norbert Bamberger, Hubert Geisler und Martin Michelbach vertreten. Als Kassenprüfer fungieren Bernhard Geisler und Rolf Guntermann.

Im Schlusswort sprach Herbert Bieber seinen Dank an alle Firmen und Privatpersonen für deren finanziellen Zuwendungen an den Förderverein. „In weiter schwierigen Zeiten sind wir auf jede Hilfe angewiesen“, appellierte Bieber, der aber auch den sportlichen Erfolg betonte: „Wir haben es auch heuer wieder geschafft, Königshöfer Eigengewächse in unserem Landesliga-Team zu integrieren und profitieren erneut von unserer tollen Nachwuchsarbeit, die ohne die Unterstützung des Fördervereins so nicht möglich wäre.“ ai