Vorplanung steht bevor

Lauda-Königshofen. Es tut sich was in Sachen Doppel-Bahnübergang in Königshofen, wie das Stuttgarter Regierungspräsidium (RP) jetzt bestätigt.

„Es ist richtig, dass durch das Regierungspräsidium Stuttgart Angebotsanfragen für die Erstellung einer Vorplanung bei mehreren Ingenieurbüros erfolgt sind“, teilt Pressesprecherin Andrea Panitz gegenüber den Fränkischen Nachrichten mit. Derzeit erfolget die Angebotsprüfung und Wertung. Die Beauftragung sei in Kürze vorgesehen. Unter den angefragten Büros soll auch eines aus Bad Mergentheim sein.

Entsprechend den Planungsrichtlinien des Bundes seien im Zuge der Vorplanung mehrere Trassenvarianten zu untersuchen. „Dabei werden auch die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie weiter plausibilisiert. Neben einer ersten technischen Ausarbeitung der Varianten werden dabei auch die Eingriffe in das Wasserschutzgebiet und FFH-Gebiet mit betrachtet. Die Vorplanung schließt mit der Wahl einer Vorzugsvariante ab“, so die Behördensprecherin weiter.

Zum aktuellen Zeitpunkt könne das Regierungspräösidium noch keine belastbare Auskunft zur Zeitschiene geben.