Vorkehrung zu Auftritt von Höcke

Lauda-Königshofen. Wenn bei der Wahlkampf-Veranstaltung der AfD in Königshofen am Samstag, 4. September, der AfD-Fraktionsvorsitzende im thüringischen Landtag auftritt, sorgt das in der Region für Betriebsamkeit. Höcke zählt zum besonders radikalen Flügel seiner Partei.

„Wir müssen die Flächen zur Verfügung stellen“, sagt Lauda-Königshofens Bürgermeister Dr. Lukas Braun auf Anfrage und verweist auf das Grundgesetz, verbunden mit dem Versammlungsgesetz. Nach Absprache mit der Polizei habe man sich für den Standort an der Tauber-Franken-Halle entschieden. Angefragt worden sei der Platz für die Veranstaltung von der AfD-Bundestagkandidatin Dr. Christina Baum. Dass Höcke als Redner kommt, sei im Vorfeld nicht klar gewesen, macht Braun deutlich.

Vorkehrungen wurden aber dennoch getroffen. So werden die Glascontainer an der Tauber-Franken-Halle nicht zur Verfügung stehen und auch das Ordnungsamt wird verstärkt Präsenz zeigen.

„Die zuständige Versammlungsbehörde hat vorab die Stadt Lauda-Königshofen, die Polizei und Vertreter der AfD zu einem gemeinsamen Kooperationsgespräch eingeladen. Es wurden dabei unter anderem organisatorische Punkte und auch die geplanten Auflagen besprochen“, heißt es dazu aus dem Landratsamt. „Es wurde die Auflage erteilt, dass im Verhältnis zur Anzahl der Teilnehmer eine bestimmte Anzahl an ehrenamtlichen Ordnern zur Verfügung stehen bzw. eingesetzt werden muss“, wird weiter ausgeführt.

Auch bei der Polizei wurden entsprechende Vorbereitungen getroffen (wir berichteten). Da von einem breiten Bündnis eine Gegen-Demo unter dem Motto „AfD-Hetze in die Tonne“ angekündigt wurde, wird die B 290 halbseitig dafür zwischen Ortsmitte und Halle gesperrt.

Bei der Stadt Lauda-Königshofen und im Landratsamt hofft man auf einen reibungslosen Verlauf beider Veranstaltungen.