Vom Gutachterausschuss bis zu Turmuhren zuständig

Lauda-Königshofen. Auf 25 Jahre bei der Stadt blickte Sven Göbel, stellvertretender Fachbereichsleiter bei der Stadt Lauda-Königshofen, zurück. Nach seinem Zivildienst, den Sven Göbel beim Malteser Hilfsdienst absolvierte, begann der heimatverbundene Laudaer ein Studium zum Diplom-Verwaltungswirt und war sechs Jahre beim Stadtbauamt in Neuenstadt am Kocher tätig. Dort konnte er seine im Studium gesammelten Erfahrungen vertiefen und ab 2007 als stellvertretender Amtsleiter im Bauamt der Stadt Lauda-Königshofen einbringen. Als Vorsitzender des städtischen Gutachterausschusses führte er unter anderem Bodenrichtwertzonen im gesamten Stadtgebiet ein. Auch der Erstellung von Bebauungsplänen, zuletzt beispielsweise für die Neustrukturierung des TauberCenters, widmete sich Göbel mit viel Engagement, lobte Bürgermeister Dr. Lukas Braun im Rahmen einer Ehrung im Rathaus. Derzeit ist Göbel insbesondere mit der Betreuung der Sanierungsgebiete in Lauda und Königshofen beschäftigt. Auch ist er Ansprechpartner, wenn es um Zuschüsse etwa über das stadteigene Abbruchsförderprogramm „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ oder die Programme ELR und LEADER geht. Wenn es die Möglichkeit gäbe, zehn Jahre in die Zukunft zu blicken, um den Fortgang eines bestimmten Projekts beschleunigt zu beobachten, wäre das für Göbel zweifellos die Umgestaltung des Laudaer Bahnareals.

An erfolgreich verwirklichten Projekten habe es nicht gemangelt, bemerkte der stellvertretender Fachbereichsleiter. Ein großer Erfolg sei die Aufnahme von Heckfeld in das Modellprojekt MELAP zur Eindämmung des Landschaftsverbrauchs durch Aktivierung innerörtlichen Potenzials (MELAP) gewesen. „So konnte der Nachweis erbracht werden, dass es auch in kleinen Stadtteilen geeignete Möglichkeiten gibt, um für junge Familien im Ortskern Wohn- und Freiraum zu schaffen“, fand Göbel. Erl begleitet auch den Betrieb von Viehwaagen und Turmuhren mit. Dabei habe er doch Höhenangst, schmunzelte Göbel.

Bürgermeister Dr. Lukas Braun würdigte Sven Göbel als stets sehr verlässlichen und kompetenten Mitarbeiter, der bei den vielfältigen Fragen des Bereichs Bau stets ein fachlich versierter Ansprechpartner sei. Aus Anlass des 25-jährigen Dienstjubiläums überreichte Braun eine Dankesurkunde, verbunden mit den Glückwünschen für die geleistete Arbeit.

Dem Lob schloss sich neben Stadtbaumeister Tobias Blessing auch der Personalratsvorsitzende Martin Bethäuser an und überreichte Göbel ein Präsent. stv

