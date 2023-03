Volksbank bekennt sich zum Standort Lauda

Lauda. Mit einem Festakt im Beisein zahlreicher Ehrengäste wurde am Donnerstagabend die neue Geschäftsfiliale der Volksbank (Voba) Main-Tauber in Lauda offiziell eingeweiht. Die Geschäftsräume in der Josef-Schmitt-Straße wurden in die direkte Nachbarschaft zum zukünftigen Einkaufspark und dem erweiterten TauberCenter in der Tauberstraße verlegt.

Vorstandsvorsitzender Michael Schneider machte deutlich, dass sich die Voba damit zur Stadt Lauda-Königshofen bekenne, „denn wir wollen sehr gerne hierbleiben“.

Mit dem Neubau der Filiale in Lauda beweise man, „dass zeitgemäße Kundenorientierung, moderne Beratungskultur und digitale Zugangswege Hand in Hand gehen sowie durchaus mit der Präsenz in der Fläche vereinbar sind“, erläuterte Schneider. Auf fast 150 Quadratmetern Fläche gebe es unter anderem drei separate Beratungs- und Gesprächsräumen. Die Kunden suchten vor allem das persönliche Beratungsgespräch, deshalb sei es eine ganz bewusste Entscheidung gewesen, gegen überwiegende Trends auch weiterhin in Lauda präsent sein zu wollen. Schneider dankte den beiden ehemaligen Voba-Aufsichtsräten Bernhard Moll und Bernhard Stahl, die maßgeblich an der Entscheidung für das Neubauprojekt beteiligt waren. „Wer investiert, hat Vertrauen in die Zukunft“, konstatierte Landtagsvizepräsident, Wahlkreisabgeordneter und Voba-Aufsichtsratsmitglied Professor Dr. Wolfgang Reinhart in seinem Grußwort. Regionalität seien für die Bürgerinnen und Bürger äußerst wichtige Faktoren, betonte er. Der Neubau sei ein weiteres Beispiel für das Wachstum der Voba Main-Tauber.

Bürgermeister Dr. Lukas Braun bezeichnete den Neubau als ein das Stadtbild prägendes Objekt und „Ausrufezeichen“. Außerdem sei er Auftakt einer ganzen Reihe von Geschäftseröffnungen in diesem Jahr im Sanierungsgebiet „Bahnareal“ und im Gewerbegebiet in der Tauberstraße. „Der Standort ist sehr gut in der Nachbarschaft zu anderen Geschäftsbetrieben gewählt sowie positiv für die weitere Entwicklung der Voba und der Gesamtstadt Lauda-Königshofen“, resümierte Braun.

Mit einem „Mut-Vers“, ergänzt mit einem kleinen Präsent, sprachen Pfarrerin Marie-Louise Scheuble und ihr katholischer Kollege Stefan Märkl einen Segen sowohl für die neuen Räumlichkeiten als auch für das Mitarbeiterteam. Musikalisch stimmungsvoll gestaltet wurde der Festakt von Peter Lesch am Saxofon.