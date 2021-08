Vielfältiges Programm in Vorbereitung

Königshofen. Trotz offizieller Absage der Königshöfer Messe 2021 wird der SV zumindest für etwas „Messe-Atmosphäre“ sorgen. So haben die Verantwortlichen ein Ersatz-Programm zum Messemarkt zusammengestellt, wobei das runde Leder im Vordergrund stehen wird. Getreu dem Motto „Tradition verpflichtet“ werden – wie vorgesehen – die Messeheimspiele der Landesliga Odenwald und zahlreiche Jugendspiele am Sportgelände an der Messestraße angepfiffen.

Zum sportlichen Kräftemessen der verschiedenen Mannschaften des SVK gesellen sich nach derzeitigem Stand auch andere Veranstaltungen, die zum kulturellen Teil des „tauberfränkischen Ereignisses“ dazu gehören. Dabei muss das eigens erarbeitete Konzept unter Wahrung der Corona-Verordnung eingehalten werden.

Los geht es am Freitag, 17. September, von 11.30 bis 21 Uhr im Sportheim. Am zweiten Messe-Freitag, 24. September, ist die Sportheim-Gaststätte im Rahmen eines Firmen- und Behördennachmittags ab 11.30 Uhr geöffnet. An den Messe-Freitagen und Samstagen sind die Jugendteams des SV im Einsatz, den Abschluss bilden jeweils die SpG Winzer Beckstein / SV Königshofen II am Samstag, 18. September, gegen den SV Nassig II und am Samstag, 25. September, gegen die SpG Impfingen, jeweils um 17 Uhr. Das Sportheim ist bewirtet ab 17 Uhr.

Der erste Messe-Sonntag, 19. September, wird um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst auf dem Sportplatz unter freiem Himmel eröffnet. Es werden Sitzgelegenheiten bereitgestellt. Ab 11 Uhr hat das Sportheim, wie auch am zweiten Messe-Sonntag, zum Mittagessen geöffnet. Um 15 Uhr geht das Landesliga-Spiel zwischen dem SV Königshofen und dem FV Elztal über die Bühne und zum Messeabschluss am Sonntag, 26. September, gastiert der SV Wagenschwend um 15 Uhr in Königshofen.

„Mit den Verantwortlichen der Stadtverwaltung und den Mitgliedern des Messeausschusses haben wir so lange es ging an einer „normalen“ Messe gearbeitet“, so SV Vorsitzender Herbert Bieber. „Erst, als die Politik quasi die Reißleine gezogen hat, blieb auch uns keine Wahl. Die Absage trifft den Sportverein finanziell hart, generieren wir doch seit Jahrzehnten den Hauptteil unseres Budgets aus dieser Traditionsveranstaltung.“ Hubert Deckert, beim SV Königshofen verantwortlich für Veranstaltungen, appelliert: „Mit unserem Angebot an die Königshöfer Bevölkerung, aber auch an Besucher von außerhalb, tragen viele Ehrenamtliche beim SVK dazu bei, dass es zu keinem Komplettausfall der Königshöfer Messe kommt. Wir hoffen, dass dieses Engagement gewürdigt wird und wir Unterstützung erhalten, damit zumindest ein Teil des für die Unterhaltung der Sportanlagen, aber auch für die Jugendarbeit und den Erwachsenensport erforderlichen Budgets, erwirtschaftet werden kann.“ isch