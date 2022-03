Vielfältig engagiert

Königshofen. Der ehemalige Kreis- und Stadtrat Karl Stark ist am Dienstag in Königshofen im Alter von 75 Jahren gestorben.

Geboren am 10. Februar 1947 als jüngstes von drei Kindern in Krautheim, besuchte der Verstorbene unter anderem auch das Konvikt in Tauberbischofsheim, dem sich der Besuch der Höheren Handelsschule anschloss. Nach einer Ausbildung zum Maschinenschlosser wechselte Stark zum damaligen Arbeitsamt, heute bekannt als Agentur für Arbeit, bei der er bis 1977 als Arbeitsvermittler fungierte.

Als Arbeitsberater tätig

Durch die Erlangung der Zusatzqualifikation mit dem Titel Diplom-Verwaltungswirt war der Wahl-Königshöfer danach viele Jahre lang unter anderem als Arbeitsberater in Tauberbischofsheim tätig, wobei er dazwischen auch für etliche Zeit das Amt des Personalratsvorsitzenden ausfüllte.

In der Messestadt brachte sich der Vater zweier Kinder auch kommunalpolitisch ein, und zwar ab 1970 bei der Jungen Union, bei der er sogar einige Zeit als stellvertretender Kreisvorsitzender wirkte, und als Mitglied der CDU. Der zwischenzeitliche Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes von Königshofen, der ebenso fünf Jahre im Kreistag vertreten war, gehörte lange Jahre dem Messeausschuss und vor allem dem Gemeinderat von Lauda-Königshofen an. Unter anderem war er Fraktionsvorsitzender seiner Partei, ebenso mehrere Jahre Bürgermeister-Stellvertreter.

In den Vereinen engagiert

Seit 1970 in der Kartei des SV Königshofen, bei dem er seit Jahrzehnten zum engen Kreis des Vorstandes zählte, engagierte sich Karl Stark natürlich nicht nur im Förderverein für die Jugendarbeit des SVK, sondern besaß auch die Mitgliedschaft im Vogel- und Naturschutzverein, im Heimat- und Kulturverein Phönix, in der Gruppe Historisches & Kulturelles, im „Aktionsforum für Königshofen“ sowie im Schwimmbad-Förderverein Lauda-Königshofen. Und auch als aktiver Leichtathlet, als Fußballer sowie in musikalischer Hinsicht als Bassist bei den „Young Voices“ machte sich der Verstorbene einen Namen. ktm/Bild: Herbert Bickel