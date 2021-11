Viele Erstimpfungen durchgeführt

Lauda-Königshofen. Ein voller Erfolg war aus Sicht der Stadtverwaltung der Impftermin in der Tauber-Franken-Halle am Mittwoch in Königshofen. „Das Team hätte viel mehr als die 300 Dosen verimpfen können“, betont Andreas Buchmann, Fachbereichsleiter für öffentliche Sicherheit bei der Stadt. Und diese 300 Dosen waren aufgrund des enormen Zuspruchs schon aufgestockt worden. Besonders froh ist er, dass unter den Interessenten auch viele dabei waren, die sich ihren ersten Piks gegen Corona abgeholt haben. Aber auch zahlreiche Auffrischungsimpfungen wurden durchgeführt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereit gegen 7.30 Uhr hatten sich die ersten Impfwilligen eingefunden, obwohl die Räume erst um 10 Uhr geöffnet wurden. „Die Schlange ging weit über die TV-Turnhalle hinaus“, berichtet Buchmann von einer großen Resonanz. Damit niemand stundenlang warten musste, wurden Gruppen gebildet und zeitlich unterteilt. Damit habe man auch die Schlange entzerren können.

Ein großes Lob hat Buchmann für das Mobile Impfteam, das ohne Pause sechs Stunden aktiv war und auf drei Impfstraßen verteilt dafür gesorgt hat, dass keine allzulangen Wartezeiten entstanden sind. Die Stadt habe Hilfestellung bei der Abwicklung und im Vorfeld beim Aufbau geleistet. Unterstützt wurde das Impfteam aus Schwäbisch Hall auch von Mitgliedern der DLRG und der Freiwilligen Feuerwehr.

Natürlich habe es auch Interessenten gegeben, die nicht mehr zu Zuge gekommen sind, weiß der Fachbereichsleiter. „Die Nachfrage ist also da“, sagt Buchmann. Deswegen fände man es auch bei der Stadtverwaltung Lauda-Königshofen wünschenswert, wenn solche Termine regelmäßig stattfinden könnten. dib

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2