Viel Neues über Heilkräuter gelernt

Lauda-Königshofen. Bei perfektem Frühlingswetter hat die Stadtbücherei Lauda-Königshofen eine entdeckungsreiche Kräuterwanderung durch das Stadtgebiet veranstaltet.

Ausgangspunkt war das Hallenbad und die wichtigste Erkenntnis lautete: Besondere Kräuter gibt es in der Natur in Hülle und Fülle, auch ohne weite Strecken zurücklegen zu müssen. Deshalb glich die Kräuterwanderung vielmehr einem Spaziergang, angeführt von einer Kennerin der Materie: Die qualifizierte Kräuterpädagogin Brigitte Mohr aus Niederrimbach (Creglingen) entdeckte schon früh ihre Liebe zur Natur. Sie erzählte viel Wissenswertes über bekannte und unbekannte Wildkräuter wie Gundermann, Labkraut (gibt dem Chesterkäse seine Farbe), Knoblauchsrauke (verleiht dem Kräutersalz eine pfeffrige Note, Giersch und Brennnessel. Die Wanderung fand schließlich im schattigen Rathaussaal ihren Abschluss. Dort gab es Secco mit verschiedenen Sirupsorten – natürlich frisch von Brigitte Mohr angereichert. In Gruppen wurde dann Kräutersalz, Wildkräutersuppe mit Brot und Kräuterquark sowie leckere Brennnesselchips hergestellt.

