Viel Lärm um den Lärm

Wer täglich den Lärm vieler Autos und Lkw direkt vor der Haustür aushalten muss, wünscht sich einfach nur, dass es ruhiger und somit besser wird. Möglichst schnell, am besten ohne großen Aufwand. Auch wenn sich das in den seltensten Fällen so simpel umsetzen lässt.

Nun hat die EU mit der Lärmaktionsplanung den Kommunen ein Instrument zur Verfügung gestellt, um den Lärmschutz bei allen Belangen des öffentlichen Lebens zu berücksichtigen. Klingt zunächst einmal gut. Der Plan wird auch eifrig diskutiert und versucht, mit guten Vorschlägen und Leben zu erfüllen. Er soll ja schließlich vor Ort zu einer Veränderung der Lage beitragen. Im Fall von Lauda-Königshofen und der Bürger – und auch vielen anderen Kommunen, die keine eigene Verkehrsbehörde haben – heißt das: Die Stadt muss diesen Plan erstellen und kann Wünsche äußern. Ob die aber erfüllt werden, wird an ganz anderer Stelle entschieden.

Wenn also das Planungsbüro im Bericht zur Stufe 3 der Lärmaktionsplanung zu dem Schluss kommt, dass in der Ortsdurchfahrt Königshofen auf der B 290 eine Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 sinnvoll wäre, dann findet das die Zustimmung des Gemeinderats und der Bürger. Und auch eine Verringerung des Tempos auf 70 Stundenkilometer am Ortseingang von Königshofen wäre in den Augen vieler eine sinnvolle Maßnahme. Längerfristig könnte auch der Einbau von Flüsterasphalt für Abhilfe sorgen.

Doch egal wie sehr sich der Gemeinderat auch in dieses Thema reinfuchst – für die Umsetzung der Ideen auf den Bundesstraßen sind andere zuständig. Dass das Papier bei den Verantwortlichen auf offene Ohren stößt und nicht bloß für die Schublade und ein gutes Gewissen erstellt worden ist, hoffen nicht nur die Kommunalpolitiker. Doch ihnen sind schlicht die Hände gebunden. Mehr als Lärm um den Lärm machen, geht also nicht. Das wissen die Gemeinderäte, und das müssen auch die Bürger akzeptieren.

