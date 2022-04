Viel Hörspaß für Zimmer der Kids

Lauda-Königshofen. Schon seit Monaten gehören die bunten Tonies-Figuren, die mit der „Toniebox“ zum Leben erweckt werden und in vielen Kinderzimmern die Funktion eines Kassettenspielers übernommen haben, zum Medienbestand der Stadtbücherei Lauda-Königshofen. Dort erfreuen sie sich so großer Beliebtheit, dass nun über 20 neue Figuren den Weg in die Regale gefunden haben. Neben Hörspielklassikern wie Benjamin Blümchen, Biene Maja oder Bibi Blocksberg befinden sich nun auch neue Abenteuer der Rasselbande auf vier Pfoten „Paw Patrol“ oder des tollpatschigen Honigschlemmers Dr. Brumm im Sortiment der Bücherei. Insgesamt gibt es nun über 50 Tonies – für Hörvergnügen und jede Menge Abwechslung ist also gesorgt. Die Figuren können ab sofort zu den regulären Öffnungszeiten ausgeliehen werden. Die beliebte Lese-Oase ist auch in den Osterferien wie gewohnt erreichbar, nämlich dienstags von 14 bis 16 Uhr, mittwochs von 15 bis 19 Uhr, donnerstags von 10 bis 12 Uhr und freitags von 15 bis 18 Uhr. stv

