Verwandte vor Ort

Königshofen. Die Verwandten von Dr. Hugo Ott, der im Januar im Alter von 90 Jahren verstorben ist, haben jetzt die nach ihm benannte Straße am Turmberg besucht.

Nach Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts „Grötsch-Wallschloe“ am südöstlichen Rand der Turmbergbebauung, erfolgte im Spätsommer die Aufstellung der Beschilderung für die Erschließungsstraßen. Auf Initiative und Vorschlag der Gruppe „Historisches & Kulturelles“ wurde eine der Straßen mit Zustimmung des Gemeinderats nach dem bekannten Heimatsohn, dem emeritierten Professor an der Universität Freiburg, Dr. Hugo Ott, benannt. Damit sollen nicht nur Otts Verdienste um seine Heimatstadt Königshofen gewürdigt, sondern auch sein Lebenswerk, das durch zahlreiche Buch- und Zeitschriftenpublikationen international anerkannt und für jedermann zugänglich ist. Viele Ehrungen im In- und Ausland, auch von höchster Stelle, belegen die wertvolle Arbeit von Dr. Hugo Ott, der im Januar dieses Jahres im Alter von 90 Jahren verstorben war.

Der stets enge Familienzusammenhalt führte nun die Ehefrau Maria und die sechs Kinder mit Partnern nach Königshofen, um gemeinsam mit Hugo Otts Geschwistern und Angehörigen vor Ort die nach ihrem Mann und Vater benannte Straße zu besichtigen.

Damit wurde auch die Dankbarkeit der Familie zum Ausdruck gebracht, dass die Erinnerung an ihr Familienmitglied in seiner Heimatstadt präsent bleibt. isch